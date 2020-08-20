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فن

لايف ستايلز ستوديوز تغني الأمل لبيروت بصوت ريم الشريف

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:18 م
ريم الشريف
ريم الشريف
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سعيد فراج
قررت النجمة ريم الشريف وشركة لايف ستايلز ستوديوز اهداء بيروت والشعب اللبناني اغنية بعنوان #قومي_وقفي_يا_بيروت بعد الإنفجار الأليم الذي دمر جزء من المدينة.

الأغنية هي صرخة دعم ومحبة للعاصمة التي لا تموت وجرعة أمل للنهوض من الفاجعة وعودة المدينة الى سابق عزها.

الأغنية صدرت على مختلف التطبيقات الموسيقية بدءً بساوند كلاود. من المتوقع ان يتولى فادي حداد  إخراج الفيديو كليب معتمدًا على أهم المشاهد والمؤثرات المرئية لتتماشى مع روح هذه ألاغنية ومناسبتها.

"قومي وقفي يا بيروت" من كلمات احمد عصام، لحن احمد العقاد وتوزيع موسيقي مارك عبدالنور.

كلمات الأغنية: 

يا ست العرايس.. شو فيكي صار
ما حلا بقى.. تخلص جروحك
من حرب أهلية.. لعدوان وحصار
وكتار اللي كانوا.. عم ينتظروا وقوعك

قومي وقفي يا بيروت.. ما بعمرا الشمس بتموت
خلي نورك يملى الكون.. ويمحي هالغيمات السود

منعرف عين الغدر عليكي.. بس انتي أقوى بكتير
وقلوب الناس حواليكي.. معك حدك شو ما يصير
يا رمز الحضاره.. ومنبع الإبداع
شريان الحياة.. بيبدا من عندك
مهما زادوا عليكي.. وكترت الاوجاع
خليني عم شوف.. الضحكة عا تمك



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