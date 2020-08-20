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مرأة

طريقة تحضير ماء الأرز للشعر وفوائده للبشرة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:01 م
ماء الأرز
ماء الأرز
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نهى هجرس
يحتوي ماء الأرز على العديد من الفوائد والفيتامينات، كما أنه يعزز الدورة الدموية في الجسم، ويساعد على نمو خلايا الجلد، ويحافظ ماء الأرز على بشرتك تبدو شابة ومتجددة، وتشير الدراسات إلى أن ماء الأرز يحتوي على إينوزيتول، وهو كربوهيدرات تعمل على إصلاح الشعر التالف. 

فوائد ماء الأرز لتكثيف الشعر

يبقى هذا الإينوزيتول في الشعر حتى بعد شطف ماء الأرز، حيث تعمل كدرع يحمي شعرك من التلف، وتحتوي ماء الأرز أيضًا على أحماض أمينية تقوي جذور الشعر وتزيد من حجم الشعر وتجعل شعرك لامعًا وناعمًا.

بكل طريقة ممكنة ، ماء الأرز مفيد لشعرك، فهي آمن وطبيعية وليس له أي آثار جانبية على الإطلاق، وتحسن حالة شعرك بطريقة صحية.

- يحسن نمو الشعر

لا شيء أفضل من ماء الأرز لتقليل تساقط الشعر والمساعدة في نمو الشعر، تساعد الأحماض الأمينية الموجودة في ماء الأرز ، على وجه الخصوص ، في تجديد الشعر وتساعد على نمو الشعر بشكل أسرع .

يحتوي ماء الأرز أيضًا على فيتامينات B و C و E ، والتي تساعد بشكل أكبر في نمو الشعر، أفضل طريقة لاستخدام ماء الأرز لنمو الشعر هي شطفه به بعد الغسل. 

- يقلل من انقسام الأطراف
النهايات المنقسمة تجعلك تبدو مثل الفوضى ، يحتاج شعرك إلى البروتين لتجنب تقصف الأطراف ، ويحتوي ماء الأرز على الكثير منه.

الأسباب الرئيسية لتقصف الأطراف هي عدم الترطيب ، مما يؤدي إلى تدهور شامل في صحة شعرك، تأتي الأحماض الأمينية الموجودة في ماء الأرز لإنقاذك وإصلاح الضرر.

انقعي الأطراف المتقصفة في ماء الأرز لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم اغسلي شعرك. ستلاحظ تحسنًا تدريجيًا في حالة شعرك.

- شطف الشعر
أفضل ما يمكنك فعله هو شطف شعرك بماء الأرز بعد غسله بالشامبو بدلًا من استخدام البلسم، يحسن نسيج شعرك ويزيد من حجمه. كما أنه يرطب وينعم شعرك. وفوق كل ذلك ، فهو يحافظ على شعرك قويًا وصحيًا.


تجربتي مع ماء الأرز للشعر

- يحمي الشعر من التلف
يقلل ماء الأرز من الاحتكاك السطحي ويحسن مرونة الشعر، كما يحتوي على كربوهيدرات تسمى إينوزيتول التي تعمل على إصلاح الشعر التالف وتحمي الشعر بشكل عام .

ما يجعل ماء الأرز منفصلًا عن المكونات الأخرى هو حقيقة أن الإينوزيتول يبقى في شعرك حتى بعد شطف ماء الأرز ويحمي شعرك من المزيد من التلف.

- يقوي جذور الشعر وينعمه
ماء الأرز غني بالأحماض الأمينية، كما ستندهش من معرفة أنه بصرف النظر عن الفوائد العديدة التي توفرها لشعرك ، فإنها تقوي أيضًا جذور شعرك وتضيف لمعانًا للشعر وتجعله ناعمًا وحريريًا.

- يعالج قشرة الرأس
قشرة الرأس خطر، إنه مثل طاعون يهاجم رأسك ، ويترك رذاذًا أبيض على ملابسك. إنه أمر محرج تمامًا وسبب الحكة والتهيج.

يمنحك ماء الأرز راحة من قشرة الرأس ، ويساعدك مع الاستخدام المنتظم على محاربة المشكلة تمامًا، ولكي يحدث ذلك ، يجب شطف شعرك بماء الأرز بانتظام.

اضرار ماء الأرز للشعر

أما بالنسبة للاستخدام الدائم لماء الأرز ، فلا توجد موانع، ومع ذلك ، يمكن أن يكون لهذا المرق تأثير تجفيف، لذلك ، يجب على النساء المصابات بفروة الرأس الجافة عدم الإفراط في استخدامه، على أي حال ، يوصى باستخدام ماء الأرز للشعر ليس أكثر من مرة / مرتين في الأسبوع، كما يمكن أيضًا أنه يمكنك تخزين ماء الأرز في الثلاجة لمدة أسبوع، رجه جيدًا قبل الاستخدام.


كريم الأرز للشعر
ملعقة كبيرة من النشا
ملعقة كبيرة من بودرة الأرز
نصف كوب من ماء الورد 

امزجي المكونات معًا حتى تحصلي على مزيج سميك كالكريم. 
بعدما تغسلين وجهك، قومي بوضع الكريم الذي حصلت عليه على بشرتك واتركيه لمدة 30 دقيقة. 
اغسلي بشرتك بالمياه الدافئة ومرري قطنة مبللة بماء الورد لإغلاق المسام. 

ماء الأرز و القرنفل للشعر

يفك تشابك الشعر
يجعل الشعر أكثر نعومة
يزيد اللمعان
يقوي الشعر
يساعد على نمو الشعر لفترة طويلة

طريقة تحضير ماء الأرز للوجه

خذ نصف كوب من الأرز غير المطبوخ
شطف جيدا
ضع الأرز في وعاء به 2-3 أكواب من الماء
اتركيه لينقع لمدة 30 دقيقة
صفي ماء الأرز في وعاء نظيف

وفقًا لدراسة أجريت عام 2012 ، تحتوي المواد المخمرة على كمية أكبر من مضادات الأكسدة.،قد تحارب مضادات الأكسدة تلف خلايا الشعر والجلد ، وهذا هو السبب في أنها مكونات نموذجية في منتجات التجميل.

لتخمير ماء الأرز ،نقع الأرز قبل تصفية الأرز ، اترك ماء الأرز في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى يومين ، مما يسمح له بالتخمر، صفي ماء الأرز في وعاء نظيف قبل الاستخدام.

الغليان
طريقة أخرى لصنع ماء الأرز هي غلي الأرز.

قم بتغطية نصف كوب من الأرز بضعف كمية الماء المستخدمة عادة في الطهي، يُطهى الأرز في ماء مغلي ويُصفّى ماء الأرز في وعاء نظيف قبل الاستخدام.

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