طريقة تحضير ماء الأرز للشعر وفوائده للبشرة

يحتويعلى العديد من الفوائد والفيتامينات، كما أنه يعزز الدورة الدموية في الجسم، ويساعد على نمو خلايا الجلد، ويحافظعلى بشرتك تبدو شابة ومتجددة، وتشير الدراسات إلى أنيحتوي على إينوزيتول، وهو كربوهيدرات تعمل على إصلاح الشعر التالف.

فوائد ماء الأرز لتكثيف الشعر

يبقى هذا الإينوزيتول في الشعر حتى بعد شطف ماء الأرز، حيث تعمل كدرع يحمي شعرك من التلف، وتحتوي ماء الأرز أيضًا على أحماض أمينية تقوي جذور الشعر وتزيد من حجم الشعر وتجعل شعرك لامعًا وناعمًا.

- يحسن نمو الشعر

ماء الأرز لتقليل تساقط الشعر والمساعدة في نمو الشعر، تساعد الأحماض الأمينية الموجودة في ماء الأرز ، على وجه الخصوص ، في تجديد الشعر وتساعد على نمو الشعر بشكل أسرع . لا شيء أفضل منلتقليل تساقط الشعر والمساعدة في نمو الشعر، تساعد الأحماض الأمينية الموجودة في ماء الأرز ، على وجه الخصوص ، في تجديد الشعر وتساعد على نمو الشعر بشكل أسرع .





يحتوي ماء الأرز أيضًا على فيتامينات B و C و E ، والتي تساعد بشكل أكبر في نمو الشعر، أفضل طريقة لاستخدام ماء الأرز لنمو الشعر هي شطفه به بعد الغسل.





- يقلل من انقسام الأطراف

النهايات المنقسمة تجعلك تبدو مثل الفوضى ، يحتاج شعرك إلى البروتين لتجنب تقصف الأطراف ، ويحتوي ماء الأرز على الكثير منه.





الأسباب الرئيسية لتقصف الأطراف هي عدم الترطيب ، مما يؤدي إلى تدهور شامل في صحة شعرك، تأتي الأحماض الأمينية الموجودة في ماء الأرز لإنقاذك وإصلاح الضرر.





انقعي الأطراف المتقصفة في ماء الأرز لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم اغسلي شعرك. ستلاحظ تحسنًا تدريجيًا في حالة شعرك.





- شطف الشعر

أفضل ما يمكنك فعله هو شطف شعرك بماء الأرز بعد غسله بالشامبو بدلًا من استخدام البلسم، يحسن نسيج شعرك ويزيد من حجمه. كما أنه يرطب وينعم شعرك. وفوق كل ذلك ، فهو يحافظ على شعرك قويًا وصحيًا.







