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مرأة

رخيص وسحري .. فوائد ماء الأرز للبشرة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:01 م
فوائد ماء الارز للبشرة
فوائد ماء الارز للبشرة
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رشا عوني
مشاكل البشرة شبح يطارد الفتيات بدءًا من حب الشباب وغمقان البشرة وحتى البقع الداكنة والاسمرار والمسام الواسعة ، وتحتاج العناية بالبشرة تكاليف عالية، نظرا لاستخدام منتجات البشرة الجاهزة مع إجراء بعض الجلسات الخاصة بتحسين شكل البشرة، لكن يمكنك الاستغناء عن كل هذه الأمور وتجربة بعض الوصفات الطبيعية الرخيصة والآمنة على البشرة وهي ماء الأرز . 

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نصح موقع glowpink باستخدام ماء الأرز باستمرار للبشرة ، فهو يعتبر علاجا لمعظم مشاكل البشرة ، إليك فوائد ماء الأرز للبشرة

يقلل ظهور حب الشباب
يعمل على تبيييض البشرة مع الاستخدام المتكرر
شد البشرة وينعمها
يقلل ظهور البقع الداكنة على البشرة 

طريقة استخدام ماء الأرز للبشرة : 

ضعي مقدار فنجان من الأرز في وعاء به ماء واتركيه منقوع لمدة ساعتين ثم استخلصي الماء واستخدميها كتونر للبشرة من خلال وضعها في قطنة نظيفة وتدليك البشرة لها.

يمكنك إضافة ماء الأرز لبعض الوصفات الطبيعية بدلا من ماء الورد ، فهو ايضا فعال مع الترمس المطحون والحليب البودرة . 

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