رخيص وسحري .. فوائد ماء الأرز للبشرة

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نصح موقع glowpink باستخدام ماء الأرز باستمرار للبشرة ، فهو يعتبر علاجا لمعظم مشاكل البشرة ، إليك فوائد ماء الأرز للبشرة :





يقلل ظهور حب الشباب

يعمل على تبيييض البشرة مع الاستخدام المتكرر

شد البشرة وينعمها

يقلل ظهور البقع الداكنة على البشرة





طريقة استخدام ماء الأرز للبشرة :





ضعي مقدار فنجان من الأرز في وعاء به ماء واتركيه منقوع لمدة ساعتين ثم استخلصي الماء واستخدميها كتونر للبشرة من خلال وضعها في قطنة نظيفة وتدليك البشرة لها.





يمكنك إضافة ماء الأرز لبعض الوصفات الطبيعية بدلا من ماء الورد ، فهو ايضا فعال مع الترمس المطحون والحليب البودرة .



