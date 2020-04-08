ماسك اليوم.. جربي وصفة الليمون والبيض لشد البشرة

تهتم الفتيات بالعناية بالبشرة واستخدام بعض المنتجات الجاهزة لعلاج مشاكل البشرة مثل حب الشباب واسمرار البشرة، كما تلجأ بعض الفتيات إلى إجراء بعض الجلسات لشد البشرة وللتخلص من التجاعيد والخطوط التي تظهر حول العين والفم .





نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة بوصفة طبيعية سهلة تعمل على شد البشرة و منحها الشباب و النضارة وهي..





مكونات ماسك شد البشرة

بياض بيضة

عصير ليمونة





طريقة عمل ماسك شد البشرة

اغسلي وجهك جيدا بالغسول الخاص بنوع بشرتك

في طبق صغير اخفقي بياض بيض مع قطرات عصير الليمون

ضعي الخليط على بشرتك لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه

كرري الماسك مرة كل اسبوع .