بديل المرطبات.. غسول ماء الارز لبشرة نضرة في الشتاء

تحتاج البشرة في الشتاء لعناية فائقة ومهمة وذلك للحفاظ علي نضارتها، وهناك العديد من العادات اليومية التي تؤثر بالسلب علي البشرة.



ونقدم اليوم عادة يومية تغنيك عن اي مرطبات وكريمات من خلال ماسك غسول " ماء الأرز " لتفتيح البشرة ونضارتها والذي يجعلك تستغنين عن الكولاجين.



وتؤثر تغيرات الجو على البشرة بشكل سلبي، مما يعطيها مظهرًا شاحبًا باهتًا وقد لا يضيف لها المكياج جمالًا ولكن ماء الأرز من أفضل أنواع غسول البشرة الطبيعية، فهو يساعد على نضارتها وجمالها.



للعلم ان غسول ماء الأرز من أشهر الأنواع التي يستخدمها الصينيون والكوريون للحفاظ على بشرتهم ولذلك ننصح السيدات بنقع الأرز وغسل الوجه به كل يومًا صباحًا للحصول على بشرة مشرقة.