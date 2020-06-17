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مرأة

كنز تجميلي مذهل.. فوائد ماء الأرز للبشرة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:40 ص
فوائد ماء الأرز للبشرة
فوائد ماء الأرز للبشرة
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رشا عوني
يعتبر ماء الأرز من أهم المواد الطبيعية الآمنة على الوجه ، ومناسب لكل أنواع البشرة ، وله فوائد عديدة لحل مشاكل البشرة مثل حب الشباب وآثاره والندبات والبقع الداكنة ، وكذلك اثار الحبوب وغيرها ، فهو كنز طبيعي تغفله الفتيات ، ويحتوي على عناصر غذائية وفيتامينات مختلفة تفيد البشرة . 

نصح موقع GLOWPINK المعني بجمال المرأة ، بإدراج ماء الأرز ضمن روتين العناية بالبشرة؛ لما له من فوائد عديدة.. وقدم عددا من فوائد ماء الأرز للبشرة

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- ماء الأرز يحتوي على نسبة عالية من النشا وهي تساعد على تقليل التهابات الجلد والحروق، خاصة للبشرة الحساسة.

- ماء الأرز يحمي بشرتك من التجاعيد والشيخوخة المبكرة، ويعمل على شد الجلد وجعل البشرة نضرة وصافية 

- ماء الأرز يعمل على تفتيح البشرة بشكل سريع لاحتوائه على النشا وفيتامين أ و ج وعناصر اخرى، ومع الاستمرار على استخدامه كتونر للبشرة، ستلاحظين فرقا في لونها وتبييضها.

- ماء الأرز علاج فعال للبشرة المعرضة لحب الشباب، فهو يساعد على تنظيف البشرة بعمق والتخلص من الميكروبات والأتربة التي تتراكم على المسام وتسبب ظهور الحبوب
- ماء الأرز يحتوي على فيتامين ج الذي تحتاجه بشرتك لتظل رطبة ونضرة، بالإضافة إلي احتوائه على فيتامينات ومعادن أخرى تفيد الجلد وتقلل علامات الشيخوخة.
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