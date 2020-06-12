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مرأة

أرخص علاج للبشرة.. فوائد مقشر القهوة التركية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:06 م
صدى البلد
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رشا عوني
مشاكل البشرة من أهم التفاصيل التي تعتني بها الفتيات خاصة علاج حب الشباب و الهالات السوداء و الندبات والبقع على الوجه، وأيا كان نوع بشرتك فهي تحتاج إلى روتين يومي و أسبوعي لحل مشاكل الوجه بشكل فعال مع العناية المستمرة حتى تتخلصي من البقع والندبات و آثار حب الشباب . 

الوصفات الطبيعية من أكثر الطرق الآمنة على الجلد والبشرة ولها نتائج قوية مع الاستمرار عليها ، وتعتبر خطوة تقشير البشرة مرة كل أسبوع ، عملية هامة للتخلص من الجلد الميت وإزالة الأوساخ والبكتيريا بالوجه .

مقشر القهوة التركية من أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعدك على نضارة البشرة ومنحها الترطيب واللمعان ، كما يعمل على تنظيف البشرة بعمق و يزيل الخلايا الميتة و يعطي البشرة رونق و نضارة .

طريقة تطبيق مقشر القهوة التركية 

المكونات 
٤ ملاعق قهوة 
3 ملاعق سكر بني 
ملعقتين زيت زيتون 
ملعقتين زيت جوز هند
ملعقتين زيت اللوز المر 

الطريقة 
قومي بخلط القهوة والسكر معا ثم ضيفي عليهما الزيوت مع التقليب جيدا 

ضعي الخليط على بشرتك وقومي بتدليك البشرة بحركات دائرية لطيفة لمدة دقائق للتخلص من الجلد الميت 

اتركي الخليط على بشرتك 5 دقائق ثم اشطفيه جيدا 

استخدمي بعده ماء الورد او جل الالوفيرا لغلق المسام ونضارة البشرة 

يتم تطبيق مقشر القهوة التركية مرة بالاسبوع . 
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