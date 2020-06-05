روشتة علاج حبوب الشباب.. 3 وصفات طبيعية فعالة.. 7 أخطاء تزيد انتشارها.. وأحدث طرق إزالتها

- طرق علاج حب الشباب
- خلطات طبيعية لعلاج حب الشباب
- اخطاء تجنبيها عند علاج حب الشباب
تعاني نسبة كبيرة من الفتيات، والشباب أيضا، من مشكلة حب الشباب
الذي يبدأ في الظهور في فترة المراهقة وقد يستمر لسنوات طويلة تصل لأواخر العشرينيات، خاصة وأن هناك العديد من الأسباب وراء حب الشباب المرتبط بالبشرة الدهنية ، لكن أيضا قد تكون الهرمونات السبب في ظهور الحبوب كما أن بعض الأطعمة تحفز ظهور حب الشباب.
طرق علاج حب الشباب الحديثة :
أكدت الدكتورة مي سمير استشاري الأمراض الجلدية و الليزر، أن علاج حب الشباب
يستغرق وقتا ، وعلى حسب مرحلة الحبوب، وفي المرحلة الأولى يتم استخدام غسول مناسب للبشرة الدهنية لتقليل افراز دهون البشرة
.
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وأوضحت مي سمير في تصريحات لصدى البلد، أن المرحلة الأولى من علاج حب الشباب
يتم استخدام كريم للحبوب وكريم للرءوس السوداء ، لتقليل التهاب الحبوب.
كما أشارت استشاري الأمراض الجلدية و الليزر، أن من اثار حب الشباب
مسام مفتوحة وبقع على البشرة ، يمكن علاجها بالتقشير الكيميائي ويتوقف على حالة البشرة والبقع.
وأكدت الدكتورة مي سمير أن أي جلسات لـ علاج اثار حب الشباب
لن يعيد البشرة لأصلها بنسبة 100% بل يتم تعديل شكل البشرة بنسبة 70%، وتحفيز البشرة على انتاج الكولاجين لتحسين شكل الوجه.
ونصحت مي سمير بعدم لمس الحبوب والعبث بها وعدم محاولة استخراج الرءوس السوداء، مع اتباع روتين يومي للعناية بالبشرة الدهنية .
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1- الخميرة : قومي بوضع طبقة من الخميرة المضاف لها قطرات من الخل، على مكان الحبوب وكرري التجربة من مرتين الى ثلاثة في اليوم .
2- القرفة : اخلطي ملعقة من العسل مع نصف ملعقة من القرفة وضعيها على بشرتك 3 مرات أسبوعيًا.
3- الطماطم و النشا : دلكي بشرتك بنصف ثمرة طماطم مضاف لها ملعقة نشا، ودلكي البشرة بحركات دائرية لطيفة واتركيه حتى يجف.
أخطاء تجنبيها عند علاج حب الشباب :
١_ عدم تقشير البشرة المليئة بالحبوب ، فذلك يفتح مسام الوجه و قد يزيد الحبوب على البشرة.
٢- لا تستخدمي منشفة الوجه مع الآخرين منعا لنقل البكتيريا.
٣- الافضل تخصيص منشفة خاصة لبشرتك فقط أو استخدام المناديل في تجفيف الوجه.
٤_ لابد من استخدام غسول البشرة الدهنية
فهو يساعد على تنظيف البشرة وتقليل إفراز الزيوت.
٥- لا تستخدمي علاج حب الشباب
الذي ينصحك به الاخرون، فهناك مراحل من علاج حب الشباب و الطبيب المختص وحده هو الذي يحدد المرحلة ونوعية العلاج .