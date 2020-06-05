روشتة علاج حبوب الشباب.. 3 وصفات طبيعية فعالة.. 7 أخطاء تزيد انتشارها.. وأحدث طرق إزالتها

طرق علاج حب الشباب الحديثة :

كما أشارت استشاري الأمراض الجلدية و الليزر، أن من اثار حب الشباب مسام مفتوحة وبقع على البشرة ، يمكن علاجها بالتقشير الكيميائي ويتوقف على حالة البشرة والبقع.









وأكدت الدكتورة مي سمير أن أي جلسات لـ علاج اثار حب الشباب لن يعيد البشرة لأصلها بنسبة 100% بل يتم تعديل شكل البشرة بنسبة 70%، وتحفيز البشرة على انتاج الكولاجين لتحسين شكل الوجه.





ونصحت مي سمير بعدم لمس الحبوب والعبث بها وعدم محاولة استخراج الرءوس السوداء، مع اتباع روتين يومي للعناية بالبشرة الدهنية .





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1- الخميرة : قومي بوضع طبقة من الخميرة المضاف لها قطرات من الخل، على مكان الحبوب وكرري التجربة من مرتين الى ثلاثة في اليوم .





2- القرفة : اخلطي ملعقة من العسل مع نصف ملعقة من القرفة وضعيها على بشرتك 3 مرات أسبوعيًا.





3- الطماطم و النشا : دلكي بشرتك بنصف ثمرة طماطم مضاف لها ملعقة نشا، ودلكي البشرة بحركات دائرية لطيفة واتركيه حتى يجف.





أخطاء تجنبيها عند علاج حب الشباب :





١_ عدم تقشير البشرة المليئة بالحبوب ، فذلك يفتح مسام الوجه و قد يزيد الحبوب على البشرة.

٢- لا تستخدمي منشفة الوجه مع الآخرين منعا لنقل البكتيريا.

٣- الافضل تخصيص منشفة خاصة لبشرتك فقط أو استخدام المناديل في تجفيف الوجه.

٤_ لابد من استخدام غسول البشرة الدهنية فهو يساعد على تنظيف البشرة وتقليل إفراز الزيوت.

٥- لا تستخدمي علاج حب الشباب الذي ينصحك به الاخرون، فهناك مراحل من علاج حب الشباب و الطبيب المختص وحده هو الذي يحدد المرحلة ونوعية العلاج .



