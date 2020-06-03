بالقرفة.. خلطة مذهلة لـ علاج حب الشباب في أسبوع

تعتبر مشكلة حبوب الشباب من أكبر المشاكل الجلدية التي تواجه أصحاب البشرة الدهنية سواء الرجال أو النساء، وهي تظهر في فترة المراهقة وقد تستمر سنوات طويلة تصل لأواخر العشرينات .
علاج حب الشباب يختلف من شخص لأخر حسب الحالة التي وصل لها الشخص، فليست كل أدوية حب الشباب تصلح لكل المصابين بها، لكن يمكن علاج حب الشباب بوصفات طبيعية منزلية تساعد في تخفيف التهابات حب الشباب والبشرة الحساسة .
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نصح موقع Glowpink المعني بجمال المرأة، بوصفة العسل و القرفة لـ علاج حب الشباب خلال أسبوع ، إليكي الطريقة ..
مكونات خلطة علاج حب الشباب
ملعقة قرفة
ملعقة عسل أبيض
طريقة استخدام الخلطة
اخلطي العسل مع القرفة
نظفي بشرتك بالغسول وجففيها بلطف
ضعي خلطة العسل والقرفة على بشرتك وخاصة على أماكن الحبوب
اتركيه لمدة 30 دقيقة
كرري الوصفة 3 مرات أسبوعيا .