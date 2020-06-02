أفضل الوصفات الطبيعية للتخلص من حب الشباب فى أقل وقت

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز الوصفات للتخلص من حب الشباب فى الوجه والجسم...

- عصير الليمون والجلسرين

يحتوي الليمون الحمضي على خصائص مضادة للأكسدة تنظف الجلد بينما يحتوي الجلسرين المرطب على خصائص مضادة للالتهابات، ويعمل هذان المكونان معًا مثل السحر لتقليل حب الشباب.





مكونات

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة جلسرين





طريقة الاستعمال

في وعاء ، امزج المكونات معًا.

باستخدام كرة قطنية ، ضع الخليط على المناطق المصابة.

اتركيه لمدة 10-15 دقيقة. اشطفه جيدًا لاحقًا.









- زيت جوز الهند الخصائص المطرية والمضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا لزيت جوز الهند تجعله علاجًا فعالًا لتنظيف البشرة بعمق وعلاج التهابات الجلد والتخلص من حب الشباب

المكونات زيت جوز الهند (حسب الحاجة)

طريقة الاستعمال خذ كمية صغيرة من زيت جوز الهند على راحة يدك. ضع زيت جوز الهند على المناطق المصابة ودلكه لبضع دقائق. اتركه طوال الليل. اشطفيه باستخدام الماء الفاتر في الصباح.





