AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أفضل الوصفات الطبيعية للتخلص من حب الشباب فى أقل وقت

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:37 م
حب الشباب
حب الشباب
Advertisements
نهى هجرس
يعد حب الشباب من مشكلات الجلد الشائعة إلى حد ما ، والتى يمكن أن تنتشر فى الوجه بالكامل، كما يسبب حب الشباب على الوجه الكثير من الانزعاج .

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky"  إليكم أبرز الوصفات للتخلص من حب الشباب فى الوجه والجسم...

- عصير الليمون والجلسرين 
يحتوي الليمون الحمضي على خصائص مضادة للأكسدة تنظف الجلد بينما يحتوي الجلسرين المرطب على خصائص مضادة للالتهابات، ويعمل هذان المكونان معًا مثل السحر لتقليل حب الشباب. 

مكونات 
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون 
1 ملعقة صغيرة جلسرين 

طريقة الاستعمال 
في وعاء ، امزج المكونات معًا. 
باستخدام كرة قطنية ، ضع الخليط على المناطق المصابة. 
اتركيه لمدة 10-15 دقيقة. اشطفه جيدًا لاحقًا.


- زيت جوز الهند 
الخصائص المطرية والمضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا لزيت جوز الهند تجعله علاجًا فعالًا لتنظيف البشرة بعمق وعلاج التهابات الجلد والتخلص من حب الشباب

المكونات 
زيت جوز الهند (حسب الحاجة) 

طريقة الاستعمال 
خذ كمية صغيرة من زيت جوز الهند على راحة يدك. 
ضع زيت جوز الهند على المناطق المصابة ودلكه لبضع دقائق. 
اتركه طوال الليل. 
اشطفيه باستخدام الماء الفاتر في الصباح.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماسك زيت الزيتون للتفتيح

بمكونات منزلية.. وصفات سحرية للتخلص من حب الشباب في أسرع وقت

من مطبخك .. علاجات منزلية لحروق الزيت

بمكون واحد.. تخلصي نهائيا من حب الشباب وآثاره

سهل وسريع.. علاج منزلي للزكام بدون أدوية

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي.. النادي يقطع علاقته بتركي آل الشيخ والأخير يرد.. صفعة لحسام عاشور.. ومرتضى يعلق على قرارات الخطيب

دار الإفتاء: الصلاة على النبي سر قضاء الحوائج وفك الكربات

لجنة وزارية لجرد هدايا وتبرعات تركي آل الشيخ للنادي الأهلي

عضو الكاف السابق: لم يتم إخطار الأندية بمعايير اختيار نادي القرن.. والزمالك لم يهتم.. فيديو

الزمالك على بعد خطوة من التعاقد مع مهاجم سبورتنج لشبونة السابق.. فيديو

كلام نهائي.. فضل الله: لن أشارك في ملف الزمالك للمطالبة بلقب نادي القرن.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض قصير.. دينا الشربيني تتألق بصورة جديدة على إنستجرام

فلويد آخر.. الشرطة الأمريكية تقتل رجلًا أسود يوزَّع عليهم وجبات مجانية.. فيديو

مزايا مذهلة .. فوائد شرب كوب حليب قبل النوم