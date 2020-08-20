269 مليون مدمن مخدرات حول العالم بينهم 192 مليون يتعاطي الحشيش

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس أدارة الصندوق، فى الندوة التى نظمها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة "اون لاين" لمناقشة التقرير السنوي حول أوضاع المخدرات في العالم وبمشاركة ممثلى وزارات الخارجية والداخلية والصحة.





واستعرض الاجتماع الوضع الراهن لمشكلة المخدرات على المستوى الدولى، بحضور عمرو مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والمستشار إيهاب المنباوي ممثل عن مكتب الأمم المتحده و دينا فياض بمكتب الامم المتحدة والدكتور وديع معلوف خبير مكتب الأمم المتحده المعنى بالمخدرات والجريمة والمستشار معتز خالد بوزارة الخارجية المصرية، حيث أشار التقرير الي ان 269 مليون شخص يتعاطون المخدرات حول العالم وان 35,6 مليون شخص يعانون من تأثيرات الإدمان ،مما يستوجب دعوه عاجله للتعاون وتعزيز الإستجابة للعمل على خفض الطلب على المخدرات على المستوى الوطنى والدولى من خلال تبادل المعلومات ووضع الإستراتجيات وبناء القدرات بشكل أفضل وأكبر فاعلية فى مواجه هذه المشكلة خاصة وأن الدول النامية أكثر تعرضا لمشكلة الإدمان من الدول المتقدمة ويرجع ذلك للزياده السكانية بهذه الدول ، كما أن أسواق المخدرات أصبحت معقده خلال ال20 سنه الماضية نتيجة تنوع المواد المخدره وتنوع عمليات التصنيع وإساءه إستخدام العقاقير الطبية.





كما أن مخدر الحشيش يعد الأكثر استخداما من قبل من يتعاطون المخدرات حيث يستخدمه 192 مليون شخصا ويتوفى سنويا عدد يتخطي 500 الف شخص بسبب المخدرات بجانب انتشار أكثر من 900 نوع من المخدرات المخلقه والتي تحتوي علي مواد كيماوية مدمره لخلايا الجسم كما ان الوفيات بسبب مخدر الافيون ومشتقاته زادت بنسبه 71٪؜ في السنوات العشر الاخيره.





واستعرض عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى جهود الصندوق فى مجال خفض الطلب على المخدرات بالتعاون مع الجهات المعنية بما يتفق مع المعايير الدولية، ووضع سياسات وأهداف خاضعه للتقيم المستمر وتصحيح المسار بمعايير تتسق مع التحول الرقمى ،بجانب تدعيم قدرات الشباب فى تنفيذ الخطة بمشاركه 29ألف شاب متطوع ورفع مهارات الشباب والطلاب بالمدارس ومراكزالشباب.





كما استعرض مجهودات تكثيف حملات حملات الكشف على العاملين بالجهاز بالدولة والتى أدت الى انخفاض نسبه التعاطى الى 1.8% بعدما كانت 8% فى بداية حملات الكشف كما تقدم اكثر من 32 الف موظف طواعية للعلاج من الادمان عن طريق الخط الساخن “16023” ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانا وفى سرية تامة ،كما انخفضت نسبه تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية الى 1% بعدما كانت 12% عام 2014 .





وأوضح عثمان أن الخط الساخن " 16023” لعلاج الإدمان قدم الخدمات العلاجية لـ 508ألف مريض إدمان خلال 2015-2019 ، كما ارتفعت نسب التقدم لطلب العلاج نظرا لتوافر برامج الدمج المجتمعى وتمويل انشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من الادمان فى اطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجانى والدمج المجتمعي إلى جانب تنفيذ الحملات الإعلامية " انت اقوى من المخدرات " بمشاركة اللاعب العالمى محمد صلاح وأدت الى زيادة الإتصالات على الخط الساخن إلى400%.





الأمر الذى تطلب التوسع فى انشاء المراكز العلاجية لإستيعاب طلبات العلاج والتى وصلت إلى 23 مركز علاجى،بجانب افتتاح مراكز جديدة فى 3 محافظات " البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح " خلال الأيام القليلة المقبلة وكذلك إطلاق أول دبلومة لخفض الطلب على المخدرات وتعد الاولى على المستوى الشرق الأوسط ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.





فيما اشاد ممثلى مكتب الامم المتحدة، بتجربة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى فى خفض الطلب على المخدرات وايضا فى تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الادمان وفقا للمعايير الدولية معتبرين تجربة مصر ملهمة ونموذج مهم للغاية للمنطقة ،خاصة فى ظل تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الادمان من خلال الخط الساخن بجانب ايضا حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات وبرامج التوعية من مخاطر الادمان ،وايضا التوسع فى انشاء مراكز علاجية جديدة لتقدم الخدمات لمرضى الادمان.

