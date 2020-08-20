الإدانات بالجملة.. الاتحاد الأوروبي والبرلمان العربي ينددان بحملة اغتيال الناشطين في العراق

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن إدانته الشديدة لحملة اغتيال الناشطين في العراق.





وطالب ممثل الاتحاد الأوروبي، بمحاسبة المتورطين باغتيال الناشطين العراقيين.





وبدوره، علق سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، مارتن هوث، اليوم الخميس، على الاغتيالات التي تستهدف نشطاء الحركة الاحتجاجية في محافظة البصرة بجنوبي العراق. وقال في تغريدة على "تويتر": "أشعر بالحزن الشديد، في عشية السنة الهجرية الجديدة، لرؤية المزيد من الاغتيالات التي تستهدف الناشطين الشباب في البصرة".

واضاف، أن "اخضاع الميلشيات وجميع العصابات المسلحة للسيطرة وتقديم الجناة للعدالة هو أمر حاسم لأجل مستقبل العراق".





كما أدان البرلمان العربي أيضا، اغتيال الناشطين في العراق× داعيا لمحاسبة القتلة.





وفي وقت سابق من اليوم، أدانت السفارة الفرنسية في بغداد، اليوم الخميس، بشدة حملة الاغتيالات التي طالت الشباب والقوى الفاعلة في العراق.

وشددت سفارة فرنسا في بغداد على ضرورة تقديم المذنبين في قتل نشطاء العراق للعدالة.





وقبل قليل، عبرت السفارة الأمريكية في بغداد عن تأييدها لإلتزام الحكومة العراقية بمحاسبة المسؤولين عن الاغتيالات بحق الناشطين، الذين زادت وتيرة القتل ضدهم في الآونة الأخيرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عراقية .





وأدانت الولايات المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات الأخيرة التي طالت ناشطي المجتمع المدني ومُحتجين في البصرة، بما في ذلك عددٌ من الاغتيالات المستهدفة.





وقالت السفارة "تُعدُ هذه الاعتداءات انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ونؤيد التزام الحكومة العراقية بمحاسبة أولئك المسؤولين بموجب القانون".





وتابعت "تُؤكد الولايات المتحدة مجددًا على دعوتها بأن يتمكن الناشطون المدنيون من العيش والعمل بسلام وأمان دونما خوفٍ من أعمال انتقامية عنيفة ضد نشاطاتهم".





وجرى اليوم اغتيال الناشط فلاح الحسناوي مع خطيبته بمنطقة الجبيلة في محافظه البصرة.

كما وقعت عملية اغتيال أخرى في المحافظة نفسها، حيث أطلق مسلحون النار على سيارة تقل 4 نساء، مما أدى إلى مقتل الناشطة والطبيبة ريهام يعقوب وامرأة أخرى، مقابل نجاة سيدتين.



