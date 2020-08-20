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فن

يسرا تعلن انضمامها لأحد المبادرات الخيرية لمساعدة بيروت المنكوبة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:57 م
يسرا
يسرا
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شيماء عبد السلام
أعلنت النجمة يسرا، عن إنضمامها لأحد المباردات الخيرية لمساعدة لبنان إثر أزمتها الأخيرة بعد إنفجار بيروت.

وكتبت يسرا عبر صحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام: "أنا أنضم إلىzuhairmuradprivate لمساعدة أهل بيروت الذين فقدوا الكثير في هذه المأساة المدمرة. 100٪ من أرباح هذا الإصدار المحدود ستدعم جهود الإغاثة التي تقوم بها Offrejoie ، الذين يعملون حاليًا على الأرض للاستجابة للاحتياجات الإنسانية لسكان بيروت. لدعم البلد".

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ونشرت الفنانة يسرا صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، حيث ظهرت فيها مدينة بيروت وأكدت مساندتها لها بعد ما تعرضت له من تفجيرات.

وكتبت معلقة على الصورة: "حزينة على بيروت وأهل بيروت.. حزينة على أجمل بقاع الأرض وحزينة من اللي بيحصل فيها كل يوم.. و بدعي من كل قلبي ان ربنا ينصرها ويحفظها من كل سوء #لبنان “.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "انفجارا كبيرا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".
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