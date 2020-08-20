يسرا تعلن انضمامها لأحد المبادرات الخيرية لمساعدة بيروت المنكوبة

أعلنت النجمة يسرا، عن إنضمامها لأحد المباردات الخيرية لمساعدة لبنان إثر أزمتها الأخيرة بعد إنفجار بيروت.
وكتبت يسرا عبر صحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام: "أنا أنضم إلىzuhairmuradprivate لمساعدة أهل بيروت الذين فقدوا الكثير في هذه المأساة المدمرة. 100٪ من أرباح هذا الإصدار المحدود ستدعم جهود الإغاثة التي تقوم بها Offrejoie ، الذين يعملون حاليًا على الأرض للاستجابة للاحتياجات الإنسانية لسكان بيروت. لدعم البلد".
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ونشرت الفنانة يسرا صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، حيث ظهرت فيها مدينة بيروت وأكدت مساندتها لها بعد ما تعرضت له من تفجيرات.
وكتبت معلقة على الصورة: "حزينة على بيروت وأهل بيروت.. حزينة على أجمل بقاع الأرض وحزينة من اللي بيحصل فيها كل يوم.. و بدعي من كل قلبي ان ربنا ينصرها ويحفظها من كل سوء #لبنان “.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "انفجارا كبيرا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".
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I am joining @zuhairmuradprivate and @zuhairmuradofficial in helping the people of Beirut who have lost so much in this devastating tragedy. 100% of the profits from this limited edition tee will support the relief efforts of Offrejoie, who are currently on the ground responding to humanitarian needs for the people of Beirut. To support the country, get yours at https://represent.com/beirut #RiseFromTheAshes #Youssra #يسرا