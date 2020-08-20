يسرا تعلن انضمامها لأحد المبادرات الخيرية لمساعدة بيروت المنكوبة

أعلنت النجمة يسرا، عن إنضمامها لأحد المباردات الخيرية لمساعدة لبنان إثر أزمتها الأخيرة بعد إنفجار بيروت.





وكتبت يسرا عبر صحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام: "أنا أنضم إلىzuhairmuradprivate لمساعدة أهل بيروت الذين فقدوا الكثير في هذه المأساة المدمرة. 100٪ من أرباح هذا الإصدار المحدود ستدعم جهود الإغاثة التي تقوم بها Offrejoie ، الذين يعملون حاليًا على الأرض للاستجابة للاحتياجات الإنسانية لسكان بيروت. لدعم البلد".





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ونشرت الفنانة يسرا صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، حيث ظهرت فيها مدينة بيروت وأكدت مساندتها لها بعد ما تعرضت له من تفجيرات.





وكتبت معلقة على الصورة: "حزينة على بيروت وأهل بيروت.. حزينة على أجمل بقاع الأرض وحزينة من اللي بيحصل فيها كل يوم.. و بدعي من كل قلبي ان ربنا ينصرها ويحفظها من كل سوء #لبنان “.



