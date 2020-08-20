عشان جوزك ميبصش بره.. رضوى الشربيني توجه نصائح مهمة للسيدات





وأضافت رضوى الشربيني خلال تقديمها برنامج " هي وبس" المذاع على قناة سي بي سي، أن الزوجة عندما تذهب لشراء أى شئ لـ الأولاد عليها أن تضع زوجها فى اعتبارها وتشتري له أى شئ.









ولفتت إلى أن الزوجة يجب أن تنظر للرجل غير الخائن بطريقة تختلف عن الرجل الخائن، قائلة: "لما تكون حماتك بترخم عليكي زوجك ملوش علاقة، حاولى تظبطى حياتك أنتى مع زوجك".









وأشارت إلى أن الأزواج عليهم أن يضعوا الأبناء فى منزل احد الآباء ويذهبان سويًا لمكان يستمتعان بحياتهما، وللتخفيف من ضغوط الحياة.





وتابعت: "كل واحدة لازم تحط لجوزها ألوان على وشها وحاجات حلوة كده عشان ميبصش بره، وبلاش تقولى لجوزك اشمعنا، وده جاب لمراته إيه.. ولو جابلك اى حاجة قولى له حلوه عشان ممكن يجيب ورده لوحدة بره وتشعره بأنه أفضل الرجال".