تعديلات قانون المهن الطبية .. مزايا وحوافز بالجملة

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم (173) لسنة 2025، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية رقم (14) لسنة 2014، من العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، ونشر القانون بالجريدة الرسمية مؤخرا.

يمنح القانون بدل شهري ثابت عن مخاطر المهن الطبية، يصل إلى 2000 جنيه للأطباء البشريين، و1600 لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين والعلاج الطبيعي، و1500 لأخصائيي العلوم الصحية التطبيقية والكيميائيين والفيزيقيين، و1350 جنيها للفنيين الصحيين وفنيي التمريض.

ويقر القانون حافز شهري يتراوح بين 200 و600% من الأجر الأساسي للمناطق النائية والحدودية، وكذلك صرف مقابل للنوبتجيات والسهر والمبيت، وفق جداول محددة تراعي طبيعة العمل في المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية.