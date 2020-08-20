إزاي تستمتعي بكل لحظة في حياتك؟.. نصائح رضوى الشربيني للفتيات.. شاهد

قدمت الإعلامية رضوى الشربيني نصائح للفتيات والسيدات؛ لتكون الحياة أكثر سعادة، ويستمتعن بكل لحظة فيها.





وقالت «الشربيني» خلال برنامج «هي وبس» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة» لابد ان نفرق بين مفهوم السعادة والمتعة والإحساس بالنشوة، مؤكدا أن السعادة تعني العطاء والبحث عن الأهداف، أما المتعة فهي الأخذ وتحقيق الهدف.





وأضافت الإعلامية رضوى الشربيني أنه يمكن أن ندمن المتعة ولكن السعادة من الصعب إدمانها، مشيرة إلى أنه يمكن مشاركة السعادة مع الاخرين خاصة الوقوف معهم في مشاكلهم وتخفيف الأعباء عنهم.





ونصحت «الشربيني» الفتيات بالاستمتاع بكل لحظة نعيشها، والابتعاد عن اي شئ يسبب لنا الخوف او القلق، مؤكدة أننا يجب أن نستمتع بكل لحظة في حياتنا لكي نكون أشخاصا سعداء، خاصة أن الله- عز وجل- خطط لنا أفضل سيناريو لحياة كل شخص، ورب الخير لا يجلب إلا الخير.