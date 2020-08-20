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حوادث

إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال في انقلاب سيارة على زراعي البحيرة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:05 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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البحيرة : قسم المحافظات
اصيب 5 أشخاص، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى، امام قرية صدقى التابعة لمركز ابوحمص أعلى ترعة المحمودية بالبحيرة وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم. 

و تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبو حمص، يفيد بوصول بلاغ من المستشفى العام باستقبال 5 أشخاص مصابين .

و هم : " حبيبة محمدابراهيم المعناوى  ١٦ سنة، كسر بالساق اليمنى، ندا محمد ابراهيم  ١٠ سنوات، كسر فى الساق اليسرى، واشتباه ما بعد الارتجاج، اسامة اشرف المعناوى  ١٦سنة، كسر فى الكتف اليسرى، محمد عارف خليل ٢٤ سنة، كدمات متفرقة بالجسم، احمد اشرف المعناوى  ١٢ سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اثر حادث إنقلاب سيارة ملاكى أمام نطاق المركز ، تم عمل الاسعافات الاوليه والفحوصات الطبيه اللازمه.

و تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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