إيطاليا تسجل رقما قياسيا في الإصابات اليومية بـ كورونا منذ 23 مايو

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الخميس، عن تسجيل أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا منذ 23 مايو الماضي.





وقالت وزارة الصحة الإيطالية، إنها رصدت 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية في أعلى زيادة يومية منذ مايو الماضي، عندما خففت الحكومة إجراءات الإغلاق.





إيطاليا، هي إحدى الدول الأوروبية الأكثر تضررًا من كورونا، وتمكنت من احتواء تفشي الفيروس بعد ذروة الإصابات والوفيات بين مارس وأبريل.





ومع ذلك، شهدت زيادة مطردة في الإصابات خلال الشهر الماضي، حيث ألقى الخبراء باللوم على تجمعات الأشخاص المرتبطة بالعطلات والحياة الليلية.





وكانت آخر مرة سجلت فيها إيطاليا ارتفاعا في عدد الإصابات في 16 مايو، حيث سجلت 875 إصابة جديدة وذلك قبل يومين من السماح للمطاعم والحانات والمتاجر بإعادة فتح أبوابها بعد إغلاق دام 10 أسابيع.



