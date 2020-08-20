نائبًا عن الرئيس.. محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقدم بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول "العام الهجري الجديد".



