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محافظات

نائبًا عن الرئيس.. محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:03 م
محافظ القاهرة يشهد
محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد
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عبد العزيز جمال
شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة  نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الاحتفال الذي أقامته وزارة الاوقاف بمسجد السيدة زينب مساء اليوم بمناسبة العام الهجري الجديد 1442هـ.


جاء ذلك بحضور د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ود. شوقى علام مفتى الجمهورية ومحمود الشريف نقيب الأشراف وعبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية.


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وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقدم بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول "العام الهجري الجديد".


ودعا  فضيلة الإمام الأكبر المسلمين جميعا للعمل على نشر القيم والأخلاق الإسلامية الحميدة في مجتمعاتنا.


كما دعا لتعزيز قيم الأخوة والتسامح والرحمة التي جسدتها الدروس والمعاني الإنسانية العظيمة للهجرة النبوية الشريفة بين جميع البشر، ليعُم الخير والأمن والسلام  على البشرية جمعاء.
نائبًا عن الرئيس.. محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد
نائبًا عن الرئيس.. محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد
نائبًا عن الرئيس.. محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد
نائبًا عن الرئيس.. محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد
نائبًا عن الرئيس.. محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد
نائبًا عن الرئيس.. محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد
نائبًا عن الرئيس.. محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد
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