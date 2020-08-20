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بكري يعلن عن موعد فتح باب الترشح وانتخابات مجلس النواب.. فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:30 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
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محمود محسن
أعلن الكاتب الصحفي مصطفى بكري أن هناك مصادر أعلنت عن موعد فتح باب الترشح لمجلس النواب وسيكون  يوم 20 سبتمبر المقبل.

 وأضاف بكري خلال برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد، أن هناك مصادر ترجح أن الانتخابات لمجلس النواب تجرى يوم 25 أكتوبر المقبل.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن القيادة السياسية في مصر أصرت على المضي قدما واستكمال الاستحقاقات الدستورية والانتخابية وأن تتم خلال مواعيدها الرسمية كما كان معلنا عنه من قبل.

وأشار بكري إلى أنه كانت هناك محاولات لإصدار قوانين وقرارات لتأجيل تلك الاستحقاقات، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض ذلك وأكد ضرورة إجراء المواعيد المحددة للاستحقاقات الدستورية.
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