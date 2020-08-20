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بعد التحذير منها على الفيس بوك.. شيرين زكي تكشف حقيقة الطماطم المسرطنة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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ريهام قدري
انتشرت تحذيرات علي صفحات الفيس بوك من الطماطم التي تحتوي علي قلب أبيض وليس أحمر وذلك  لأنها مسرطنة ومهرمنة.  

وكشفت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء أن الطماطم بقلب ولحم قاسي أبيض أو أبيض مشرب بالأخضر بها خلل فسيولوجي وتسمى الطماطم ذات اللحم الأبيض أو القلب الأبيض. 


أوضحت أن الخلل له عدة أسباب منها حرارة الجو العالية، عدم توازن تركيب الأسمدة حيث لا تحتوي على كمية كافية من البوتاسيوم، أو خلل في منظومة الري أثناء نضج الثمار مؤكدة أن الطماطم صالحة للاستهلاك الآدمي ولا تسبب أي ضرر على الصحة.

وقالت رئيس لجنة سلامة الغذاء إن وزارة الزراعة كانت قد أصدرت بيانا بشأن تلك الطماطم وأعلنت انها صالحة كما قمت بإجراء بحث على المواقع الزراعية العالمية للتأكد من صحة المعلومة قبل نشرها  وتم التأكيد على صلاحية هذه الطماطم للاستهلاك الآدمي ولا تسبب أي ضرر على الصحة.
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