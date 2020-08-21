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برلمان

برلمانى: الحكومة أدارت أزمة فيروس كورونا بكل احترافية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:02 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
قال النائب أمين مسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان إن تراجع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا جاء نتيجة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار مسعود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الحكومة أدارت أزمة فيروس كورونا بكل احترافية، بعد الرفع الجزئى لحظر التجول، مما أدى إلى أن تؤتى هذه الإجراءات الحكومية بثمارها.

وتابع عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان: المواطنون شعروا بخطر فيروس كورونا بعد عيد الفطر المبارك، الأمر الذى جعلهم يتبعون الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا. 

وطالب المواطنين باستمرار إتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك حتى لا تزيد عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مرة أخرى.
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