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فن

"بالبنط العريض" لـ حسين الجسمي تتخطى الـ 5 ملايين مشاهدة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:33 م
صدى البلد
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محمد نحلة

تخطت أغنية "بالبنط العريض" لـ حسين الجسمي،  حاجز الـ5ملايين مشاهدة منذ طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب"، بعد 5 أيام من طرحها.



وتقول كلمات الأغنية: "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي وأقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك ". بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".



أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.

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حسين الجسمي: بالبُنط العريض ..غالي وأقرب من الوريد

بعد ساعات من طرحها .. بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تصل لـ نصف مليون مشاهدة

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