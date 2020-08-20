"بالبنط العريض" لـ حسين الجسمي تتخطى الـ 5 ملايين مشاهدة

تخطت أغنية "بالبنط العريض" لـ حسين الجسمي، حاجز الـ5ملايين مشاهدة منذ طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب"، بعد 5 أيام من طرحها.





وتقول كلمات الأغنية: "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي وأقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك ". بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".





أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.