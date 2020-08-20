السياحة والآثار: عودة السياح أول سبتمبر بطاقة 50% بالمحافظات.. فيديو

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن مجلس الوزراء وافق على استئناف السياحة الثقافية بداية من الأول من سبتمبر.



وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "دي ام سي"، أنه سيتم فتح المناطق الأثرية السياحية على مستوى الجمهورية، ولكن سيتم ذلك من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية، بطاقة استيعابية تصل إلى 50% من أول سبتمبر 2020.





وأشارت إلى وجود عروض من أجل استئناف حركة الطيران المباشر مع عدد من الدول، قائلة: استقبلنا 120 ألف سائح خلال الـ 40 يوما الماضية من جنسيات مختلفة.





وأكدت أن الوزارة خلال الفترة الماضية كانت تتأكد من جاهزية الفنادق لإستقبال السائحين في كل المحافظات المصرية وليس السياحية فقط، وشددت على أنه تم تسليم العديد من الشهادات الصحية للفنادق، وجميعها على أتم استعداد للعودة للعمل.



