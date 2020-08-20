بالأسماء.. ننشر حكام مباريات الجمعة فى الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه احمد عن الأطقم التحكيمية المقرر أن تدير غدا الجمعة ٣ مباريات فى الدورى الممتاز.





جاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالى.. مباراة الإنتاج الحربي وانبي .. احمد العدوى حكما للساحة ومصطفى حسن ورضا جبر مساعدين ومحمد الشرقاوي حكما رابعا وعمرو الشناوى حكم فيديو وسيد حمزة مساعد حكم الفيديو.





مباراة أسوان والمقاولون العرب .. احمد ناجى حكما للساحة وثنائي المساعدين ايمن العقاد وخالد السيد واشرف مسعد حكما رابعا ومحمد سلامة حكما للفيديو ومساعد حكم الفيديو مبروك نبيل.





مباراة سموحة وبيراميدز.. محمود عاشور حكما للساحة وثنائى المساعدين هانى خيرى ورجب محمد وحكمة رابعا عباس حسين وحكم فيديو محمود البنا ومساعد حكم فيديو احمد حمدى.