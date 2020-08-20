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رياضة

حصاد الجولة 20 لـ الدوري.. 14 هدفًا .. والأهلي يبتعد بالصدارة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:27 م
صدى البلد
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يسرى غازى
أسدل الستار على مباريات الجولة العشرين بالموسم رقم 61 للدوري الممتاز بتعادل الإسماعيلي مع وادي دجلة (1 – 1) علمًا بأن الجولة شهدت 8 مباريات فقط بعد تأجيل لقاء الاتحاد السكندري مع المصري بسبب وجود العديد من الإصابات بفيروس كورونا بين صفوف الأخير.


الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم يستعرض أبرز أرقام وظواهر هذه الجولة في النقاط التالية:


- عدد المباريات: 8 مباريات - حالات الفوز: 4 (منها 1 خارج الأرض) - حالات التعادل: 4 (منها 2 تعادل سلبي) - عدد الأهداف: 14 هدفًا - الأشواط: 6 أهداف في الأشواط الأولى و 8 في الثانية.

- أهداف من علامة الجزاء: 1 ( أحمد سامي لاعب طلائع الجيش أمام بيراميدز) - ركلات جزاء مهدرة: 1 (عبد الله السعيد لاعب بيراميدز أمام طلائع الجيش) - أهداف الأجانب: 3 ( التونسي عمر العيوني لاعب بيراميدز– الأنجولي جيرالدو دا سيلفا والسنغالي أليو بادجي لاعبا الأهلي).

- أهداف البدلاء: 4 (عمر العيوني لاعب بيراميدز – عبد الله ياسين لاعب المقاولون – جيرالدو دا سيلفا وإليو بادجي من الأهلي).

- أهداف عكسية: 2 (أحمد يحيى حارس الإنتاج الحربي – محمد أشرف حارس طنطا) - مراكز المسجلين: لاعبو الهجوم (5 أهداف) – لاعبو الوسط (6 أهداف) – المدافعون (1 هدف) – حراس المرمى (هدفين).

- أكبر المسجلين: وليد سليمان (35 سنة) سجل الهدف الثاني للأهلي أمام أسوان. - أصغر المسجلين: السنغالي أليو بادجي (22 سنة) اختتم ثلاثية الأهلي في شباك اسوان.

- بطاقات صفراء: 25 إنذارا - الكروت الحمراء: 1 (مهند لاشين لاعب طلائع الجيش) هدافو المسابقة: عبد الله السعيد لاعب بيراميدز (16 هدفا) ، محمد شريف لاعب انبي (9 أهداف) ، سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون (8 أهداف)، وليد سليمان لاعب الأهلي (7 أهداف)، حسام حسن لاعب سموحة (6 أهداف). 

- ابتعد الأهلي بصدارة الترتيب برصيد 56 نقطة يليه الزمالك بـ 39 ثم المقاولون العرب 37 فـ بيراميدز رابعًا برصيد 36 نقطة.
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