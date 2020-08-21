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أخبار العالم

استطلاع: شعبية ترامب تواصل الارتفاع وتقلص الفجوة مع منافسه جو بايدن

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:08 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أظهرت نتائج استطلاعات جديدة لآراء الناخبين الأمريكيين أم شعبية دونالد ترامب تواصل الارتفاع لتقلص الفجوة مع منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي لا يزال يتصدر الاستطلاعات.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "راسموسن"، أمس، فينظر 15% من الأمريكيين بالإيجاب لعمل ترامب في منصب رئيس البلاد، مقابل 48% لا يشاركون هذا الرأي.  

وتستند هذه الاستنتاجات إلى نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها المؤسسة على أساس يومي عبر الهاتف بمشاركة 500 شخص. 

وكان آخر استطلاع سجل فيه ترامب نسبة دعم 51% في 3 أغسطس الجاري.

ووفقا لاستطلاع آخر أجرته المؤسسة نفسها في 12-13 و16-18 أغسطس، سد ترامب الفجوة في الشعبية مع بايدن حيث أكد 48% من المشاركين أنهم سيصوتون لصالح ترامب فيما قال 44% إنهم يدعمون بايدن.

وقبل أسبوع عبر 49% من الناخبين عن نيتهم دعم بايدن، و43% دعم ترامب.
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