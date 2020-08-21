عطلة الثورات يوم واحد.. ساويرس يدعو لتقليل الإجازات السنوية لتعويض غيابات كورونا





وقال ساويرس: صباح الخير على الناس الحلوه ... و ربنا يقلل من اجازاتنا و يزود من شغلنا علشان نطلع لقدام".





وأضاف ساويرس :" ادعو لمراجعة كل الاجازات ما عدا الأجازات الدينية .. لكن ممكن يوم واحد اجازة لكل الثورات مع بعض مثلا ؟".





وفسر المتابعين طلب ساويرس بأنه يريد تعويض إجازات العمل بسبب كورونا حتى تستطيع البلاد التعافى التام إقتصاديًا من هذا الوباء .





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ويحرص رجل الأعمال نجيب ساويرس على الرد على متابعيه عبر السوشيال ميديا وإبداء رأيه في جميع الأمور المجتمعية والسياسية داخل وخارج مصر.



