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أخبار البلد

عطلة الثورات يوم واحد.. ساويرس يدعو لتقليل الإجازات السنوية لتعويض غيابات كورونا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:10 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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شيماء عبد السلام
نشر نجيب ساويرس رجل الأعمال المصرى تعليقًا على الإجازات السنوية المتعددة فى السنة من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر".

وقال ساويرس: صباح الخير على الناس الحلوه ... و ربنا يقلل من اجازاتنا و يزود من شغلنا علشان نطلع لقدام". 

وأضاف ساويرس :" ادعو لمراجعة كل الاجازات ما عدا الأجازات الدينية .. لكن ممكن يوم واحد اجازة لكل الثورات مع بعض مثلا ؟".

وفسر المتابعين طلب ساويرس بأنه يريد تعويض إجازات العمل بسبب كورونا حتى تستطيع البلاد التعافى التام إقتصاديًا من هذا الوباء .

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ويحرص رجل الأعمال نجيب ساويرس على الرد على متابعيه عبر السوشيال ميديا وإبداء رأيه في جميع الأمور المجتمعية والسياسية داخل وخارج مصر.

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