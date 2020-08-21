هل قرر ميسي الرحيل عن برشلونة؟.. تعرف على الحقيقة

وأثار السقوط المدوى لبرشلونة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8 - 2، الجمعة الماضية، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، غضب ليونيل ميسي، وهو ما دفع اللاعب لطلب الرحيل، حسبما أشارت تقارير إسبانية.

ويجهز مجلس إدارة نادي برشلونة مجرزة داخل الفريق، حيث أشارت تقارير صحفية إسبانية، أن برشلونة قرر عرض 17 لاعبا للبيع، خلال الصيف الحالي، وذلك بعد نكسة دوري الأبطال.





كما حدد مجلس إدارة برشلونة 4 لاعبين في الفريق غير قابلين للاستغناء عنهم وهم ليونيل ميسي وتير شتيجن ولينجليت ودي يونج.



