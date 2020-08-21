AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هل قرر ميسي الرحيل عن برشلونة؟.. تعرف على الحقيقة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:24 م
ميسي نجم فريق برشلونة
ميسي نجم فريق برشلونة
Advertisements
محمد السعيد
كشف تقرير صحفي إسباني، حقيقة رحيل ليونيل ميسي عن صفوف فريق برشلونة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كانت تقارير أكدت، أمس، الخميس، أن ليونيل ميسي أخبر كومان المدير الفني الجديد لفريق برشلونة، أنه لن يستمر مع الفريق، وسيرحل خلال الصيف الحالي.


وفقا لصحيفة  " سبورت" الكتالونية، فإن ميسي لم يخبر كومان بالرحيل، خلال اجتماع الأمس، ولكن طالب بمنحه مزيدا من الوقت لحسم قراره النهائي".

وأثار السقوط المدوى لبرشلونة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8 - 2، الجمعة الماضية،  ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، غضب ليونيل ميسي، وهو ما دفع اللاعب لطلب الرحيل، حسبما أشارت تقارير إسبانية.

ويجهز مجلس إدارة نادي برشلونة مجرزة داخل الفريق، حيث أشارت تقارير صحفية إسبانية، أن برشلونة قرر عرض  17 لاعبا للبيع، خلال الصيف الحالي، وذلك بعد نكسة دوري الأبطال.

كما حدد  مجلس إدارة برشلونة 4 لاعبين في الفريق غير قابلين للاستغناء عنهم وهم ليونيل ميسي وتير شتيجن ولينجليت ودي يونج.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برشلونة يحقق فوزا عريضا على مايوركا 4-0 ويعزز موقعه في صدارة الليجا

تداعيات فضيحة لشبونة.. برشلونة يطيح بـ 17 لاعبا في الميركاتو الصيفي

مانشستر سيتي يستغل فضيحة برشلونة لضم ميسي

لاعبون يحتاجهم فريق برشلونة بعد فضيحة دوري أبطال أوروبا

برشلونة: 8 لاعبين فقط لا يمكن بيعهم من الفريق الفترة المقبلة.. الباقي متاحون للبيع

اجتماع عاجل بين ميسي ومدرب برشلونة لتحديد مستقبله مع الفريق

ترشيحاتنا

أول وثيقة رسمية بين الإمارات وإسرائيل.. اعرف التفاصيل

حسن الرداد يكشف تفاصيل رفضه العمل بـ قصة حب.. فيديو

استدرجها بكيس شيبسي و بسكوت.. مسن يحاول اغتصاب طفلة بالبحيرة ووالدتها تستغيث..فيديو

قلق واكتئاب.. أخصائى يكشف خطورة بقاء الطفل لفترات طويلة بالمنزل.. فيديو

وزير التنمية المحلية: 688 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها للمحافظات حتى الآن

عقب تصريحات مرتضى منصور .. صدى البلد يكشف إمكانية إيقاف مباراة القمة بسبب خاتم سليمان

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الأهلي عقب إصابة محمود متولي.. كوكا يقترب من الرحيل عن سبورتنج براجا

عقب تحذير مرتضى منصور من خاتم وليد سليمان .. صدى البلد يكشف حقيقة سحر نجم الأهلي أمام الزمالك

هل قرر ميسي الرحيل عن برشلونة؟.. تعرف على الحقيقة

محتاج 113 سنة علشان يقع.. أحمد حسن يتحدث عن تأثير رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

كومان يضم ألفريد شرودر وهنريك لارسون إلى جهاز برشلونة

بعد أنباء رحيله عن الفريق.. ميسي يرفض الرد على إدارة برشلونة

نجل نجم الأهلي: هاني مصطفى حريص على قراءة القرآن وسماع أغاني عبدالحليم حافظ قبل لقاءات القمة

لويس سواريز على رادار أتلتيكو مدريد

خطوة للخلف .. أحمد حسن يكشف عن رأيه في انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز

عقب تصريحات مرتضى منصور .. صدى البلد يكشف إمكانية إيقاف مباراة القمة بسبب خاتم سليمان

ليفربول يحتفل بفوز صلاح وماني في تنس الطاولة

نجل نجم الأهلي السابق: بدر رجب لا يتحدث مع أحد فى القمة.. وخسرت رهان السوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إغلاق جزئى لـ شارع فيصل بسبب إزالة عقار مخالف

على البحر.. زوجة تامر حسني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

مش بالسن.. 10 إطلالات شبابية أنيقة لـ هالة صدقي.. شاهد