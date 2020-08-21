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ثقافة

حفلات موسيقية.. فريقا هاي دام والمينا في مهرجان صيف مكتبة الإسكندرية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:41 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
تستمر فعاليات مهرجان الصيف الثامن عشر الذي يقدمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية للأسبوع الثاني، ويُقدم المهرجان غدا السبت 22 أغسطس حفلا موسيقيًا يجمع فريقي: "هاي دام" و "المينا"، وذلك في الثامنة مساء على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية.

وتأسس "هاي دام" فريق سكندري عام 2012، وتخصص في تقديم الموسيقى النوبية بشكل جديد، بالإضافة إلى "الريجى" و"الأفريكان بوب".

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أما فريق "المينا" فهو فريق سكندري يعمل على تقديم وتطوير الموسيقى المصرية وخلطها بأنواع عالمية كالچاز، والهيب هوب، والريجي، والبلوز.

وافتتح الدكتور راجح داود مدير مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، السبت الماضي، الدورة الثامنة عشر من مهرجان الصيف الدولي، والتي تستمر حتى ٢٩ أغسطس، وتقام على المسرح المكشوف بالمكتبة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور راجح داود ان هذه النسخة من المهرجان مهداة إلى روح الفنان الكبير محمود رضا، وذلك في إطار حرص المكتبة على تقديم خدماتها الثقافية لجمهورها في اطار عودة الحياة الثقافية تدريجيا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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