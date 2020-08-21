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ثقافة

"الهجرة النبوية دروس وعبر" بثقافة قنا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:36 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة قنا، حيث عقد قصر ثقافة الشهداء بعزبة الألفى محاضرة بعنوان "من حقى أن أتعلم" لذوى الاحتياجات الخاصة، ألقاها سيد عبد الصبور واكد أن حصول هذه الفئة من المجتمع على حقوقهم أمر ضرورى وطبيعي ولاسيما فى التعليم حيث أهتمت الدولة بتعليم ذوى الإحتياجات الخاصة  على مختلف إعاقتهم السمعية والبصرية الذهنية من خلال مدارس الأمل والنور الفكرية.

وفى إطار الأنشطة الأونلاين بثت الصفحة الرسمية للفرع عدد من الفاعليات المختلفة، حيث قدم قصر ثقافة قنا محاضرة بعنوان "خلق لغة التواصل بين الصم والبيئة المحيطة بهم" حاضرتها أسماء محمد رمزى، وأكدت إن الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية تفرض عليهم قيود في التواصل مع المجتمع الخارجي بهم بسبب إعاقتهم، وعلى المجتمع تعلم لغة الإشارة حتى نستطيع أن نجعل الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية مندمجين في مجتمعنا فاعلين لخدمة الوطن، كما بث قصر ثقافة قوص محاضرة بعنوان "الهجرة النبوية دروس وعبر"، تحدث خلالها محمد عبدالمعز الطاهر عن الهجرة النبوية وما تعلمناه  من دروس الصبر واليقين  والتضحية والتخطيط واختيار الرفقة الصالحة، بينما قدم بيت ثقافة امل دنقل امسية شعرية شارك بها الشاعر ممدوح ابراهيم.
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