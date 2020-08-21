غلق 8 منشأت طبية في المنوفية لمخالفتهم الاشتراطات الطبية

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية غلق 2 مستشفى خاصة لمدة أسبوع بمركزى منوف وشبين الكوم









وكذلك غلق 4 مراكز طبية خاصة للنساء والتوليد والعلاج الطبيعى والعظام بمراكز منوف وقويسنا والشهداء لمخالفتهم قانون تنظيم المنشأت الطبية رقم 51 لسنة 1981 المعدل للقانون رقم 153 لسنة 2004 ،





كما وافق محافظ المنوفية على غلق جناح للعمليات لمدة أسبوع و جناح أخر للعمليات وغرفة أشعة لحين تلافى المخالفات الواردة بمركز منوف .





جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية وبمرور إدارة العلاج الحر علي المراكز الطبية تبين عدم إتباع سياسة مكافحة العدوى داخل جناح العمليات وغرفة التعقيم وعدم جاهزية غرفة العمليات ، وعدم التعامل الصحيح مع الأدوية المستخدمة ووجود نفايات طبية خطرة داخل غرفة السونار ، ووجود جهاز أشعة غير مرخص وغيرحاصل على موافقة المكتب التنفيذى للوقاية من خطر الإشعاع ، وكذا وجود دواليب خشبية بغرض التخزين بحجرة العمليات .





وبالمرور على المستشفيات تبين عدم تواجد طبيب بغرفة الطوارىء وغير مكتملة التجهيزات ووجود مستهلكات جراحية منتهية الصلاحية ، وإستخدام ألآلأت جراحية غير معقمة ، وعدم تفعيل إستمارات التخدير وعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى ، وإستخدام الكلور فى غسيل الالات وإعادة إستخدام وصلات التخدير والشفط المسخدمة .



