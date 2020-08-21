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برلمان

انفوجراف| مصر لن تفرط في حقوقها البرية أو البحرية.. 11 تصريحا مهما لرئيس البرلمان

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:31 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
نشرت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، اليوم الجمعة، انفوجراف عن أهم تصريحات الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان خلال الجلسات العامة في الفترة من 16 إلى 18 أغسطس الجاري.

وجاءت التصريحات كالآتي:
 
1. تم إبرام اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان وفقًا لقانون البحار والقانون الدولي والقيادة السياسية حريصة على ترسيم الحدود منعًا لأية مشاكل مستقبلية قد تتعرض لها الأجيال القادمة.

2. مصر لن تفرط في حقوقها البرية أو البحرية، وكافة الاتفاقيات الدولية التي تبرمها مصر يتم إيداع نسخة منها بالأمم المتحدة... مصر والقيادة السياسية تستحق التحية من البرلمان.

3. المشروعات الكبرى على أرض الواقع نتاج جهد كبير يقوم به الرئيس السيسي والحكومة باعتبارها جزء من الجناح التنفيذي للدولة.

4. على كل مصري أن يفخر بمصر الحديثة التي أصبح لها شبكة ضخمة لمترو الأنفاق تضاهي شبكات المترو في كبرى عواصم العالم بل وتتوسع عامًا بعد عام، وكذلك شبكة طرق بمعايير علمية حديثة.

5. مشروع قانون تقسيم الدوائر راعى المحددات الدستورية بعيدًا عن السياسة والعاطفة وهو آخر الخطوات التشريعية لإتمام انتخابات مجلس النواب القادم.

6. المرحلة الاقتصادية الراهنة تتطلب المساعدة والمساهمة كلٌ بقدر استطاعته للقيام بدور تكافلي للخروج منها... فالعمل هو السبيل من أجل الوصول بمصر إلى مرحلة الاقتصاد القوي، ولولا آثار جائحة كورونا لكنا في سبيلنا إلى تحسن اقتصادي في 2021

7. البرلمان تحمل على عاتقه إقرار كافة التشريعات اللازمة من أجل إحداث الإصلاح والتطور في المنظومة المالية بما ينصب في النهاية في صالح المواطن.

8. البرلمان حريص على دستورية القوانين.. ونصف القوانين التي تم إقرارها مالية، وجميعنا يتحمل بفهم وعقل تبعات الإصلاح والتطوير في المنظومة المالية

9. مجلس النواب يوجه التحية وقوفًا إجلالًا وتقديرًا للقوات المسلحة والشرطة المصرية للجهود التي يبذلونها للحفاظ على الأمن القومي للبلاد

10. الأمن سلعة غالية وهي خدمة غير مرئية والشرطة المصرية على مدار التاريخ كانت وستظل في خدمة الشعب، وهي جهاز وطني مسؤول بذلت جهودًا كبيرة في سبيل تحقيق الأمن والأمان لمصر والمصريين.

11. تحية إعزاز واحترام للنادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب هذا الرجل الخلوق الذي أمتعنا وأمتع جماهير الكرة المصرية.. وكل التقدير لجماهير القلعة الحمراء.
انفوجراف| مصر لن تفرط في حقوقها البرية أو البحرية.. 11 تصريحا مهما لرئيس البرلمان
انفوجراف| مصر لن تفرط في حقوقها البرية أو البحرية.. 11 تصريحا مهما لرئيس البرلمان
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