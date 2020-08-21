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فن

من غرفة النوم.. ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل بـ فيديو راقص|شاهد

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:04 م
رانيا فريد شوقي وابنتها
رانيا فريد شوقي وابنتها
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سعيد فراج
نشرت ملك عوض ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي، مقطع فيديو «تيك توك» قصيرا عبر  خاصية الاستوري على حسابها الشخصي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه وهي ترقص داخل غرفتها. 


وظهرت ابنة رانيا فريد شوقي، في الفيديو ترتدي فستانا قصيرا وتنسجم بالرقص مع فتاة أخرى داخل غرفتها على طريقة فيديوهات «تيك توك»، لتثير جدل متابعيها بعد دخولها هذا العالم الجديد في السوشيال ميديا. 

وكانت ملك عوض، ظهرت للمرة الأولى مع والدتها في شهر أكتوبر الماضي، بعدما انتشرت صورتهما بشكل مكثف على السوشيال ميديا، وخطفت الأنظار إليها في أول ظهور لها، ولاحظ رواد مواقع التواصل، التشابه الكبير بين الأم وابنتها.

وظهرت ملك عوض برفقة والدتها الفنانة رانيا فريد شوقي، للمرة الأولى في عرض أزياء أيمن لحموني، الذي أقيم منذ عدة أشهر بأحد الفنادق الكبرى في مصر.
من غرفة النوم.. ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل بـ فيديو راقص|شاهد
من غرفة النوم.. ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل بـ فيديو راقص|شاهد
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