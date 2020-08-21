من غرفة النوم.. ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل بـ فيديو راقص|شاهد

نشرت ملك عوض ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي ، مقطع فيديو «تيك توك» قصيرا عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه وهي ترقص داخل غرفتها.









وظهرت ابنة رانيا فريد شوقي ، في الفيديو ترتدي فستانا قصيرا وتنسجم بالرقص مع فتاة أخرى داخل غرفتها على طريقة فيديوهات «تيك توك»، لتثير جدل متابعيها بعد دخولها هذا العالم الجديد في السوشيال ميديا.





وكانت ملك عوض، ظهرت للمرة الأولى مع والدتها في شهر أكتوبر الماضي، بعدما انتشرت صورتهما بشكل مكثف على السوشيال ميديا، وخطفت الأنظار إليها في أول ظهور لها، ولاحظ رواد مواقع التواصل، التشابه الكبير بين الأم وابنتها.



