AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بريطانيا ترحب بـ إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:44 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد محرم
نشر السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، تغريدة، عبر حسابه على "تويتر"، أعرب فيها عن ترحيب بلاده، بإعلان مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق، وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.

وكتب هوبتون، في تغريدته: "ترحب المملكة المتحدة بشدة بهذا الإعلان. موقف الشعب الليبي واضح، ليس هناك حل عسكري للأزمة الليبية، الآن ينبغي على جميع الأطراق، سواء داخل ليبيا أو خارجها، الالتزام بوقف إطلاق النار".

وأعلن مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق في طرابلس التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.


ورحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ببياني رئيسي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب، الرامي لوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أن الاتفاق مع حكومة الوفاق في طرابلس على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية وصولُا إلى إخراج المرتزقة.

ودعا صالح إلى أن تكون مدينة سرت مقرًا مؤقتًا لمجلس رئاسي، وتشكيل قوة شرطة أمنية خاصة من مختلف مناطق ليبيا؛ لتأمين مدينة سرت.

وقال صالح في بيان إنه "يجب تفكيك الميليشيات لاسترجاع السياة الوطنية الكاملة".

وأضاف صالح "نسعى لتجاوز وطي صفحة الصراع والاقتتال، وسيتم استئناف إنتاج النفط وتجميد إيراداته في حساب خارجي للمصرف الليبي".

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية في طرابلس برئاسة فايز السراج وقف إطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا.

وقالت حكومة الوفاق، الموالية لتركيا، في بيان إن "تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح".

وأكدت حكومة الوفاق أن "الغاية النهائية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة".

ودعت حكومة الوفاق إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل.

وأضافت حكومة الوفاق في بيانها "يجب استئناف انتاج وتصدير النفط وإيداع إيراداته في حساب خاص بالمؤسسة النفطية".

وتابعت "لا يجب التصرف في إيرادات النفط إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق يتفقان على وقف إطلاق النار.. والأمم المتحدة ترحب

بعد وقف إطلاق النار.. رئيس البرلمان الليبي يدعو لتشكيل مجلس رئاسي وقوة شرطة فى سرت

رئيس البرلمان الليبي: أرحب بدعوة السراج لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد

واشنطن عن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا: خطوة مهمة

بعد مبادرة وقف إطلاق النار.. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن استئناف التصدير

ترشيحاتنا

إغلاق جزئى لـ شارع فيصل بسبب إزالة عقار مخالف

هل يمكنك تشغيل تكييف السيارة بدون محرك ؟ الخبراء يجيبون

صور عالية الدقة توضح ممارسات مثيرة للمصريين القدماء..فيديو

أصفر زاهي .. زوجة يوسف الشريف بإطلالة صيفية وسط الأشجار

فلوسنا راحت فين.. مصدر بالكهرباء يوضح حقيقة سحب الرصيد فى العدادات مسبوقة الدفع

صفعة لأردوغان.. حكومة السراج تعلن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا وتدعو لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة

AdvertisementS

رعب في الأهلي قبل قمة الزمالك

مسئول بحكومة الوفاق: لولا دعم مصر لما تم وقف إطلاق النار في ليبيا

بعد بيروت.. شحنة نترات أمونيوم تهدد بكارثة في دولة جديدة

رسالة شكر عاجلة من السراج للرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

بعد وقف إطلاق النار.. مستشار ليبي يكشف أسرار التحول فى موقف السراج

حكاية طالب رفضته تربية رياضية كفر الشيخ بسبب شكله .. أحمد عمر : مليش ذنب .. وعميد الكلية : هيكون مبدع في مكان تاني

رئيس الأسقفية يدعو قادة الكنائس الأنجليكانية في العالم للصلاة من أجل حل أزمة سد النهضة

للمسافرين من القاهرة إلى الإمارات.. مصر للطيران تعلن قرارات جديدة حول الدخول

إيه الغلط فى كلامى عن الأهلي.. نجم الإسماعيلي يتحدى عدلي القيعي بالمستندات

بعد آيا صوفيا.. أردوغان يأمر بتحويل كنيسة شورا البيزنطية الأرثوذكسية إلى مسجد

فلوسنا راحت فين.. مصدر بالكهرباء يوضح حقيقة سحب الرصيد فى العدادات مسبوقة الدفع

صفعة لأردوغان.. حكومة السراج تعلن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا وتدعو لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصفر زاهي .. زوجة يوسف الشريف بإطلالة صيفية وسط الأشجار

بـ فستان قصير مطرز .. بوسي تبرز أنوثتها في إطلالة جديدة

في الجيم.. ياسمين عبد العزيز تستعرض لياقتها البدنية