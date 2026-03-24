مرصد الأزهر : قيود الحجاب في المدارس الإسبانية تهدد حرية المعتقد وتعيق الاندماج

يُشير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إلى أن استمرار التضييق على مظاهر الهوية الدينية للمرأة المسلمة قد يؤدي إلى نتائج عكسية تضر بالاستقرار المجتمعي، نظرًا لما يترتب على ذلك من شعور الأفراد بتقييد حقوقهم الأساسية في التعبير عن معتقداتهم.

كما يؤكد المرصد أن ضمان حق المرأة المسلمة في ممارسة قناعاتها الدينية بحرية داخل المجتمعات غير الإسلامية يُعد عنصرًا أساسيًا لتعزيز الاندماج الإيجابي، ويشدد على ضرورة تحويل البيئة التعليمية والمجتمعية إلى فضاءات شاملة تحتضن التنوع الثقافي والديني، بعيدًا عن التوظيف السياسي أو الأيديولوجي الذي قد يزيد من حدة الانقسام داخل المجتمع.

حيث أثار تقرير نشرته صحيفة "زي أوبجيكتيف" الإسبانية نقاشًا واسعًا في الأوساط القانونية والمجتمعية، بتسليطه الضوء على التحديات التي تواجه الطالبات المسلمات المحجبات داخل المؤسسات التعليمية. فقد رصد التقرير، المستند إلى دراسة مدعومة من وزارة المساواة، الفجوة بين غياب قانون وطني يمنع الحجاب وبين لجوء بعض المدارس لفرض قيود عبر "لوائح داخلية"، مما يضع الطالبات في مواجهة صعبة بين الالتزام بقناعاتهن الدينية والامتثال للإجراءات الإدارية.

وفي تطور لافت، بدأت الكفة تميل لصالح الحقوق الدينية بفضل أحكام قضائية أخيرة اعتبرت منع الحجاب في المدارس "انتهاكًا صريحًا لحرية المعتقد". هذا الاتجاه القانوني الجديد يفتح الباب أمام مراجعة شاملة للسياسات التعليمية في إسبانيا، بما يضمن عدم تعارض القواعد التنظيمية للمدارس مع الدستور الذي يكفل الحريات الفردية، ويضع حدًا للتأويلات الإدارية التي قد تمس بخصوصية الطالبات.

وتتجاوز هذه القضية أسوار المدارس لتعكس أزمة أعمق في المجتمعات الأوروبية تتعلق بإدارة التنوع الثقافي والديني. فبينما يتصاعد الجدل حول حدود العلمانية وعلاقتها بالحريات، أصبحت قضايا الهوية الدينية تتصدر المشهد العام مما يؤكد أن معالجة هذا الملف تتطلب مقاربة متوازنة تجمع بين الجوانب القانونية والإنسانية، لضمان ألا يتحول الفضاء العام إلى ساحة للاستقطاب الثقافي.