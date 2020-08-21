قبل القمة 120.. أرقام لا تنسى عن مواجهات الأهلي والزمالك

يستضيف نادي الزمالك منافسه الاهلي غدا السبت علي استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى المصري .





ونستعرض لكم اهم ارقام مباريات القمة :





- تواجه الفريقين 119 مباراة نجح الاهلي في تحقيق الفوز في 45 منها، وتعادل في 48 ، بينما انتصر الزمالك في 26 مباراة.





- سجل لاعبو الاهلي 148 مرة بينما احرز الزمالك 100 هدف.





- ويتصدر محمد أبو تريكة، ترتيب هدافي القمة برصيد 7 أهداف ، بينما يأتى علاء الحامولى وخليل قدري لاعبا الزمالك في المركز الثاني ، برصيد 5 أهداف .





- في موسم 2001-2002 نجح الاهلي في تحقيق اكبر نتيجة انتصار في تاريخ القمة حيث ضرب شباك الزمالك بـ 6 أهداف مقابل هدف وحيد .





- نجح الاهلي في تحقيق الفوز ذهابا وايابا في موسم واحد 6 مرات بينما انتصر الزمالك في موسمين فقط .





- خرج الاهلي من 53 مباراة نظيف الشباك مقابل 34 للزمالك





- سجل للاهلي 66 لاعبا بينما سجل 55 للزمالك .





- نجح الاهلي في صنع سلسلة من المباريات الايجابية دون خسارة امام الزمالك وصلت الي 16 مباراة مقابل 3 مباريات فقط للزمالك.