AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قبل القمة 120.. أرقام لا تنسى عن مواجهات الأهلي والزمالك

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:28 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
Advertisements
عبدالله هشام
يستضيف نادي الزمالك منافسه الاهلي غدا السبت علي استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى المصري . 

ونستعرض لكم اهم ارقام مباريات القمة : 

- تواجه الفريقين 119 مباراة نجح الاهلي في تحقيق الفوز في 45 منها، وتعادل في 48، بينما انتصر الزمالك في 26 مباراة. 

- سجل لاعبو الاهلي 148 مرة بينما احرز الزمالك 100 هدف.

- ويتصدر محمد أبو تريكة، ترتيب هدافي القمة برصيد 7 أهداف، بينما يأتى علاء الحامولى وخليل قدري لاعبا الزمالك في المركز الثاني، برصيد 5 أهداف . 

- في موسم 2001-2002 نجح الاهلي في تحقيق اكبر نتيجة انتصار في تاريخ القمة حيث ضرب شباك الزمالك بـ 6 أهداف مقابل هدف وحيد . 

- نجح الاهلي في تحقيق الفوز ذهابا وايابا في موسم واحد 6 مرات بينما انتصر الزمالك في موسمين فقط . 

- خرج الاهلي من 53 مباراة نظيف الشباك مقابل 34 للزمالك 

- سجل للاهلي 66 لاعبا بينما سجل 55 للزمالك . 

- نجح الاهلي في صنع سلسلة من المباريات الايجابية دون خسارة امام الزمالك وصلت الي 16 مباراة مقابل 3 مباريات فقط للزمالك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. تاريخ حافل لـ مواجهات الزمالك والمصري.. وهدافو مباريات الفريقين

قبل لقاء الليلة.. الأهلي يتفوق على إنبي في تاريخ مواجهات الفريقين 22- 4

أرقام قياسية بعد فوز الأهلي على الاتحاد بدربي جدة

تعرف على أرقام وتاريخ مواجهات الأهلي أمام الإنتاج

ترشيحاتنا

الأرصاد: منخفض جوي جديد تشهده البلاد غدا.. ورياح مثيرة للأتربة تضرب الصعيد

الأيام المقبلة ستكشف عن النوايا.. بكري: بيان حكومة الوفاق يتضمن بندا يخل بالسيادة الليبية.. فيديو

بملابس كاجوال.. درة تستعرض أناقتها على إنستجرام

أمريكا وألاعيب تركيا.. هل حان وقت العقاب؟

مسئول بحكومة الوفاق: لولا دعم مصر لما تم وقف إطلاق النار في ليبيا

رعب في الأهلي قبل قمة الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الخضار يكافح التهابات العظام.. تعرف عليه

أسعار ومواصفات أشهر 5 سيارات دفع رباعي في مصر.. صور

دراسة: 75% من متعافي كورونا يعانون من الأعراض