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رياضة

الأهلي والزمالك.. حسام حسن يتزعم هدافي قمة الدوري بـ 9 مقابل 7 لـ أبوتريكة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:18 م
حسام حسن وابو تريكة
حسام حسن وابو تريكة
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محمد سمير

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي إلى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي ستجمع بينهما السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الممتاز.


وهي مباراة تعد بمثابة بروفة قوية للقطبين، قبل خوض نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام الرجاء والوداد المغربيين، خاصة بعد فترة التوقف الكبيرة بسبب أزمة كورونا، والتي شهدت العديد من التغيرات في الفريقين.


يمثل تسجيل الأهداف في لقاء القمة حلما كبيرا للاعبي الأهلي والزمالك، في ظل المكانة الكبيرة التي تحظى بها هذه المباراة، على مر العصور، بغض النظر عن مراكز الفريقين ولذلك يستعرض لكم صدى البلد أبرز هدافي مباريات القمة عبر العصور.


حسام حسن


أحرز حسام حسن 9 أهداف في مباريات القمة بواقع 5 أهداف مع الأهلي و4 أهداف بقميص الزمالك.


بدأ حسام أهدافه في القمة، بقميص الأهلي، موسم 1987-1988، في مباراة انتهت بالتعادل 1-1، بينما سجل آخر أهدافه في اللقاء التاريخي، بألوان الزمالك، في موسم 2002-2003، وحينها في الأبيض 3-1.

 

 محمد أبوتريكة


أحرز أبوتريكة 7 أهداف في شباك الزمالك بالدوري، وكانت البداية في موسم 2003- 2004، وفاز الزمالك، وقتها 2-1.

 

أما آخر أهداف أبوتريكة في القمة، فكان في موسم 2007–2008، وانتهت بفوز الأهلي 1-0.

 

سيد عطية "توتو"


أحرز توتو مهاجم الأهلي السابق 7 أهداف في مرمى الزمالك بدأت في موسم 1949–1950، وفاز الأهلي 2-0.

 

صالح سليم


وقع أيقونة الأهلي صالح سليم على 6 أهداف في مواجهات القمة ضد الزمالك، وكانت أول مباراة سجل فيها في موسم 1955–1956، حيث أحرز هدفين، وانتهت بالتعادل 2-2.

 

عماد متعب


نجح عماد متعب مهاجم الأهلي السابق في إحراز 6 أهداف في شباك الزمالك بالدوري.

 

سجل متعب هدفه الأول في الغريم الأبيض في موسم 2004-2005، حين فاز الأهلي 4-2، أما آخر أهدافه في لقاءات القمة فجاء في تعادل الفريقين 3-3، بموسم 2009-2010.

 

رفعت الفناجيلي


أحرز الفناجيلي لاعب الأهلي السابق 6 أهداف في مواجهات القمة، جاء أولها موسم 1958–1959، في مباراة انتهت بالتعادل 1-1.

 

علاء الحامولي


يتصدر نجم الزمالك السابق، قائمة هدافي الزمالك في القمة، بالدوري، برصيد 5 أهداف.

 

وأحرز علاء الحامولي هدفه الأول في غريمه الأحمر، موسم 1954–1955، حين تعادلا 1-1.

 

كما أحرز أكثر من لاعب 5 أهداف في مباريات القمة من الفريقين منهم سعيد قدري (الزمالك)، وطه إسماعيل، وخالد بييو، وأحمد مكاوي (الزمالك).

 

ويعتبر الثنائي وليد سليمان وجونيور أجاي الأبرز في تشكيلة الأحمر الحالية، إذ سجل الأول 3 أهداف بالدوري في شباك الزمالك، بينما وقع النيجيري على هدفين.

 

أما قائمة الزمالك الحالية، فلم يسجل منها في الأهلي، سوى الثنائي محمد عبد الشافي وكاسونجو كابونجو، ولكل منهما هدف واحد بالدوري.

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