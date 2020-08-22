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حوادث

محاكمة 12 متهما باختطاف طفل وطلب فدية.. اليوم

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:02 ص
محاكمة
محاكمة
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اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة 12 متهمًا، لاتهامهم بخطف واحتجاز طفل لطلب فدية بمدينة بدر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم شرطة بدر، خطفوا بالإكراه المجني عليه "ياسين .ك"، بأن قاموا باستهداف السيارة الخاصة بوالده حال تواجده بداخلها واقتياده إلي السيارة الخاصة به عقب إطلاق أعيرة نارية صوبه، حال كونه لم يبلغ من العمر 16 عامًا، كما احتجزوا المجني عليه سالف الذكر بدون أمر أحد الحكام والمختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا .

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