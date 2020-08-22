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فن

في عيد ميلادها.. إسراء عبد الفتاح توجه رسالة رومانسية لزوجها حمدي المرغني

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:44 ص
حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة
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ميرنا محمود
احتفلت الفنانة إسراء عبد الفتاح،بعيد ميلادها  من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".

ونشرت اسراء عبد الفتاح صورة برفقة ابنتها وحمدي المرغني وكتبت معلقة: عيد الميلاد ده مختلف بالنسبالي عشان ده اول عيد ميلاد احتفل بيه وتمارا معايا وبصراحة دي كانت احلي مرة احتفل بيه ومش قادرة اصبر لحد ما تكبري يا تمارا وتقوليلي كل سنة وانتي طيبة. شكرا اوي يا حمدي علي كل حاجة بتعملهالي ربنا يخليك ليا يارب و يحفظك .. بحبك اوووي

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جدير بالذكر، أن إسراء عبد الفتاح وضعت طفلتها فى الثالث من ديسمبر الماضى، وسط حفاوة استقبال من الوسط الفنى والجمهور.

يشار إلى أن حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح تعارفا خلال كواليس مسرح مصر ثم جمعتهما قصة حب كان أشرف عبد الباقي شاهدا عليها بعد أن اكتشفهما وقدمهما في مسرح مصر.
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