في عيد ميلادها.. إسراء عبد الفتاح توجه رسالة رومانسية لزوجها حمدي المرغني

عيد الميلاد ده مختلف بالنسبالي عشان ده اول عيد ميلاد احتفل بيه و تمارا معايا و بصراحة دي كانت احلي مرة احتفل بيه و مش قادرة اصبر لحد ما تكبري يا تمارا و تقوليلي كل سنة و انتي طيبة💕 شكرا اوي يا حمدي علي كل حاجة بتعملهالي ربنا يخليك ليا يارب و يحفظك .. بحبك اوووي💕💕