على الموضة وأنيقة.. 15 صورة تكشف أناقة إسراء عبد الفتاح في عيد ميلادها

يصادف اليوم 20 أغسطس عيد ميلاد إسراء عبد الفتاح نجمة مسرح مصر وزوجة الفنان حمدي ميرغني، والتي أتمت عامها الـ 29 فهي من مواليد 1992.





تعد إسراء عبد الفتاح من النجمات الشابات اللاتي يحرصن على اتباع أحدث صيحات الموضة واختيار ما يتناسب معها ويكشف عن قوامها الرشيق، كما تهتم بالتنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء.





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تقوم إسراء عبد الفتاح بتنسيق قطع الإكسسوارات العصرية والمميزة التي تزيد من جاذبيتها، كما تعتمد على الحقائب والأحذية المواكبة لأحدث صيحات الموضة.





تحرص إسراء عبد الفتاح على اختيار تسريحات الشعر البسيطة وغير المبالغ فيها، كما تعتمد على صيحات المكياج التي تكشف عن جمال ملامحها.



