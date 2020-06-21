أفضل أب .. إسراء عبد الفتاح تنشر صورة لحمدي المرغني وابنتهما تمارا

نشرت الفنانة اسراء عبد الفتاح، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة لزوجها الفنان حمدى المرغنى وابنتهما .
وعلقت اسراء عبد الفتاح على الصورة قائلة : عيد أب سعيد لأفضل اب .. تمارا بتحبك ✨"
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جدير بالذكر، أن إسراء عبد الفتاح وضعت طفلتها فى الثالث من ديسمبر الماضى، وسط حفاوة استقبال من الوسط الفنى والجمهور.
يشار إلى أن حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح تعارفا خلال كواليس مسرح مصر ثم جمعتهما قصة حب كان أشرف عبد الباقي شاهدا عليها بعد أن اكتشفهما وقدمهما في مسرح مصر.