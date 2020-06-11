لقطة رومانسية.. إسراء عبد الفتاح تتألق بالكاش مايوه مع حمدي المرغني

تألقت الفنانة اسراء عبد الفتاح مع زوجها حمدي المرغني في صورة رومانسية عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وظهرت اسراء عبد الفتاح بإطلالة صيفية جذابة وهو ما دفع متابعيها إلى التعبير عن حبهم الشديد لهما.وعلقت إسراء عبد الفتاح على صورتها ببعض الكلمات، وقالت : قولولي نفسكوا تسافروا فين لما ربنا يكرم و يزيح عننا البلاء ده و الطيران يفتح.. انا عن نفسي نفسي اسافر أنطاليا.اقرأ أيضًا | بإطلالة صيفية.. ريهام حجاج تبرز أنوثتها على البحروظهرت اسراء عبد الفتاح وهي ترتدي كاش مايوه باللون الفوشيا والأصفر من الكتان ومزين ببعض القطع من التريكو، هو ما تناسب مع لون بشرتها بشكل كبير.فيما تركت اسراء عبد الفتاح شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من أنوثتها.ولم تتكلف اسراء عبد الفتاح في وضع المكياج او ارتداء الاكسسورات؛ حيث انها اكتفت بالظهور بإطلالة ناعمة وجذابة للغاية.وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها.. View this post on Instagram قولولي نفسكوا تسافروا فين لما ربنا يكرم و يزيح عننا البلاء ده و الطيران يفتح 💕 انا عن نفسي نفسي اسافر انطاليا 💕 A post shared by Esraa Abdelfattah (@esraa.abdel.fattah) on Jun 10, 2020 at 12:50pm PDT