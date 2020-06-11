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مرأة

لقطة رومانسية.. إسراء عبد الفتاح تتألق بالكاش مايوه مع حمدي المرغني

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:20 ص
اسراء عبد الفتاح
اسراء عبد الفتاح وحمدي المرغني
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آية التيجي
تألقت الفنانة اسراء عبد الفتاح مع زوجها حمدي المرغني في صورة  رومانسية عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وظهرت اسراء عبد الفتاح بإطلالة صيفية جذابة وهو ما دفع متابعيها إلى التعبير عن حبهم الشديد لهما.

وعلقت إسراء عبد الفتاح على صورتها ببعض الكلمات، وقالت : قولولي نفسكوا تسافروا فين لما ربنا يكرم و يزيح عننا البلاء ده و الطيران يفتح.. انا عن نفسي نفسي اسافر أنطاليا.

وظهرت اسراء عبد الفتاح وهي ترتدي كاش مايوه باللون الفوشيا والأصفر من الكتان ومزين ببعض القطع من التريكو، هو ما تناسب مع لون بشرتها بشكل كبير.

فيما تركت اسراء عبد الفتاح شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من أنوثتها.

ولم تتكلف اسراء عبد الفتاح في وضع المكياج او ارتداء الاكسسورات؛ حيث انها اكتفت بالظهور بإطلالة ناعمة وجذابة للغاية.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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