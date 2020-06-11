لقطة رومانسية.. إسراء عبد الفتاح تتألق بالكاش مايوه مع حمدي المرغني

تألقت

مع زوجها حمدي المرغني في صورة رومانسية عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وظهرت اسراء عبد الفتاح بإطلالة صيفية جذابة وهو ما دفع متابعيها إلى التعبير عن حبهم الشديد لهما.