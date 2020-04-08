بالكاجوال.. إسراء عبد الفتاح تشارك متابعيها بصورة جديدة مع طفلتها

نشرت الفنانة اسراء عبد الفتاح صورة عبر صفحتها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة للغاية برفقة ابنتها الرضيعة، وهو ما دفع متابعيها إلى التعبير عن حبهم الشديد لهما.
وعلقت اسراء عبد الفتاح على صورتها، " #daughter ".
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وظهرت اسراء عبد الفتاح مرتدية جيب قصير باللون الأسود، وعليه جاكيت باللون الأخضر الزيتي، وراتدت تحت الجيب شراب فيلية باللون الأسود، واكملت إطلالتها بارتداء هاف بوت باللون الأسود.
فيما تركت اسراء عبد الفتاح شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة، ولم تتكلف في وضع المكياج، واكتفت بوضع أحمر شفاه باللون الروز.
ولم تتكلف اسراء عبد الفتاح في ارتداء الإكسسوارات، واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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A post shared by Esraa Abdelfattah (@esraa.abdel.fattah) on