إسراء عبد الفتاح تنشر صورة جديدة لها عبر إنستجرام .. شاهد

عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة لها بإطلالة محتشمة وهيا فى شهور حملها الأخير .

وجاءت تعليقات متابعيها كالتالى :

-جميلة جدًا وأضاف آخر "ماشاء الله عليكى" وعلقت أخرى "ربنا يقومك بالسلامة".

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جدير بالذكر، أن إسراء عبد الفتاح وضعت طفلتها فى الثالث من ديسمبر الماضى، وسط حفاوة استقبال من الوسط الفنى والجمهور.





يشار إلى أن حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح تعرفا خلال كواليس مسرح مصر ثم جمعتهما قصة حب كان أشرف عبد الباقي شاهدا عليها بعد أن اكتشفهما وقدمهما في مسرح مصر.





وتزوج حمدي الميرغني من إسراء عبدالفتاح عام 2017، بحضور نجوم مسرح مصر.