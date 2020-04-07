شاهد إسراء عبد الفتاح برفقة ابنتها.. وحمدي الميرغني: ربنا يخليكو ليا

نشرت الفنانة ونجمة مسرح مصر إسراء عبد الفتاح زوجة حمدي الميرغني، صورة علي حسابها الشخصي عبر تطبيق "انستجرام".





وظهرت إسراء عبد الفتاح في الصورة و هي حاملة طفلتها علي يديها.





وعلق حمدي الميرغني علي الصورة قائلا: ربنا يحفظكم ويخليكو ليا يا كل دنيتي.





من ناحية أخرى يشارك حمدى الميرغنى مع أوس أوس خلال أحداث مسلسلهما "اتنين فى الصندوق" المقرر المنافسة به رمضان المقبل، شخصية عاملى نظافة يكتشفان مع تطور دراما العمل أنهما أبناء رئيس دولة زيمبابوى، ليتبدل حالهما، وتتغير نظرة الناس لهما، بعد أن كان يلفظهما المجتمع ويتجاهلهما حيث أصبح الكل يتودد لهما.



