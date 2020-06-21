AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الناس كلها تعبانة وكلنا مضغوطين.. سعد الصغير يشارك جمهوره بصورة من زيارته لأحد المستشفيات

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:42 م
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت
نشر الفنان سعد الصغير ، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة أثناء زيارة بعض المرضى داخل أحد المستشفيات. 

وكتب سعد الصغير، على الصورة معلقا "اخوتنا وحبايبنا يارب الناس دايما نشوفها بتضحك كدا وهي تعبانه وياريت كل واحد فينا يطمن علي حبايبو واصحابه".

اقرأ أيضا

وتابع سعد الصغير، "لو حد محتاج اي حاجة بسيطه ساعده وربنا هيكرمنا في الايام الي جايه ناس كلها تعبانه وكلنا مضغوطين بس يلا ايام وتعدي ونرجع فل باذن الله احسن من الاول يارب اشفي كل مريض وابعد عننا الشر واكرمنا بخير يارب #سعد الصغير❤️".

وتفاعل متابعو سعد الصغير مع الصورة بتعليقات كان منها "نجم الغلابه، ربنا يكرمك بجد، احلى فنان فى الوسط كله".

جدير بالذكر أن سعد الصغير شارك في بطولة مسلسل "ولاد إمبابة" ومعه عمرو رمزى ومصطفى أبو سريع وشمس والفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرح بوستر ولاد إمبابة لـ سعد الصغير.. شاهد

مسلسل ولاد إمبابة الحلقة 4.. بكاء سعد الصغير ومصطفى أبو سريع

ولاد إمبابة الحلقة 6.. سعد الصغير يبحث عن أشقائه

بطريقه كوميدية سعد الصغير ساخرًا من نفسه: إنجليزي ده يا مرسي

أيام الزمن الجميل.. صورة نادرة لـ سعد الصغير مع الفنانة الراحلة وردة

بعد 14 عاما.. محمد سعد يظهر في كواليس فيلم قصة الحي الشعبي

ترشيحاتنا

بالفيديو.. معركة بين رجل ضخم ومجموعة من شباب سحلوا زوجته على الأرض

موقف طريف لساديو ماني قبل انطلاق مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي..فيديو

فشلوا في الغش.. طارق شوقي: فصل طلبة ثانوية عامة بكفر الشيخ بسبب تكسير الفصول ..فيديو

انتهاء امتحان عربي الثانوية العامة.. وتسليم الطلاب بوكليت الدين والاقتصاد والإحصاء لحله منزليا

بعد فقدانها الوعي .. رجاء الجداوي تتصدر تريند تويتر

الناس كلها تعبانة وكلنا مضغوطين.. سعد الصغير يشارك جمهوره بصورة من زيارته لأحد المستشفيات

AdvertisementS

مصادر: الحكومة تدرس تخفيف حظر التجول أول يوليو

البنك المركزي يقرر مد فترة إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات والمصروفات

اللهم اجعل الحزن سهلا.. أول تعليق من ابنة رجاء الجداوي على فقدانها الوعي

بشرى سارة.. زيادة 80% لأصحاب المعاشات على العلاوات الخمس أول يوليو

غلق شارع الأهرام لمدة 3 أيام.. تحويلات مرورية وطرق بديلة

رجاء الجداوي تفقد الوعي بمستشفى أبو خليفة للعزل

بعد تحذير السيسي من تجاوز الخط الأحمر.. تركيا: نتفهم مخاوف مصر المشروعة بشأن ليبيا

الصين تنقذ العالم من كورونا.. باحثون يبدأون المرحلة الثانية من التجارب على البشر

سد منيع.. قائد القوات المسلحة الليبية للرئيس السيسي: تحيا مصر

بعد تداول صور الغش الجماعي اليوم .. التعليم : إجراء قاس ضد الطلاب ورئيس اللجنة والملاحظين

اجتماع طارئ لـ آبي أحمد ورئيس أركان الجيش لإعداد إستراتيجية جديدة للدفاع

الموجة الثانية.. الصحة العالمية تحذر من مرحلة خطيرة حول كورونا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يوم الأب العالمي .. إطلالات الفنانات برفقة الآباء بين الجرأة والاحتشام

أبرزهن مريهان حسين وريا أبي راشد .. شاهد نجمات استوحين إطلالاتهن من سعاد حسني

في اليوم العالمي للأب 2020.. تعرف على تأثيره الإيجابي في حياة أبنائه