الناس كلها تعبانة وكلنا مضغوطين.. سعد الصغير يشارك جمهوره بصورة من زيارته لأحد المستشفيات

نشر الفنان سعد الصغير ، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة أثناء زيارة بعض المرضى داخل أحد المستشفيات.





وكتب سعد الصغير، على الصورة معلقا " اخوتنا وحبايبنا يارب الناس دايما نشوفها بتضحك كدا وهي تعبانه وياريت كل واحد فينا يطمن علي حبايبو واصحابه".





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وتابع سعد الصغير، "لو حد محتاج اي حاجة بسيطه ساعده وربنا هيكرمنا في الايام الي جايه ناس كلها تعبانه وكلنا مضغوطين بس يلا ايام وتعدي ونرجع فل باذن الله احسن من الاول يارب اشفي كل مريض وابعد عننا الشر واكرمنا بخير يارب #سعد الصغير❤️".





وتفاعل متابعو سعد الصغير مع الصورة بتعليقات كان منها " نجم الغلابه، ربنا يكرمك بجد، احلى فنان فى الوسط كله".





جدير بالذكر أن سعد الصغير شارك في بطولة مسلسل "ولاد إمبابة" ومعه عمرو رمزى ومصطفى أبو سريع وشمس والفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري.

