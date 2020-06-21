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فن

رانيا يوسف.. كثير من التريند قليل من الفن

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:41 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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محمد نبيـل
كعادتها مؤخرا تصدرت الفنانة رانيا يوسف التريند بعد ظهورها بصورة بكاش مايوه، لتخطف الأضواء عقب خروجها دون أي عمل درامي في موسم رمضان الماضي.

فلا تكاد تخلو مناسبة دون دخول الفنانة رانيا يوسف ضمن الأكثر بحثا وجدلا على مواقع التواصل الإجتماعى، بل أصبحت تتعمد ذلك، تارة بتصريحاتها المثيرة للجدل، وتارة اخرى بإستعراض أنوثتها على البساط الأحمر، حتى غدت المواقع الإلتكرونية تبحث معها عن بطانتها أينما حلت بعد الأزمة الشهيرة.

رانيا يوسف لجأت مؤخرا أيضا إلى الظهور في أكثر من مقطع مصور ترقع على أغاني مهرجانات، لتستحوذ على التريند في أكثر من مناسبة، كما حرصت على ظهور عائلتها ومنزلها خلال مواقع التواصل الإجتماعي.

رانيا يوسف ممثلة متمكنة دون شك، ولديها من الموهبة ما هو ظاهر للجميع، تشرق فى الدراما التلفزيونية، وتأفل فى ظهورها النادر سينمائيا، حتى أنها لم تقدم تقريبا أى شخصية لها قيمة تذكر على الشاشة الكبيرة.

وقد عرض لـ رانيا يوسف قبل أشهر فيلم "دماغ شيطان" فى دور العرض، والذى إستطاع أن يحقق بالكاد 80 ألف جنيه بعد طرحه بـ20 يوما حتى رفعه من السينمات، ويشاركها فيه البطولة باسم سمره وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز.

كان أخر أعمالها سينمائيا فيلم "صندوق الدنيا" والذى عرض منذ فترة قصيرة وقبل قرار اغلاق دور العرض بسبب انتشار فيروس كورونا، والتي شارك فى بطولته مع رانيا كل من خالد الصاوي وباسم سمرة وصالح عبد الله واحمد كمال وتاليف واخراج عماد البهات.  

وأخر أعمالها في الدراما التلفزيونية مسلسل "مملكة إبليس" من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وشاركها البطولة عدد من الفنانين بينهم غادة عادل، أحمد داود، صبري فواز، سلوى خطاب، إيمان العاصي وأسماء جلال

رانيا يوسف.. كثير من التريند قليل من الفن
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