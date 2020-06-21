رانيا يوسف.. كثير من التريند قليل من الفن

كعادتها مؤخرا تصدرت الفنانة رانيا يوسف التريند بعد ظهورها بصورة بكاش مايوه، لتخطف الأضواء عقب خروجها دون أي عمل درامي في موسم رمضان الماضي.
فلا تكاد تخلو مناسبة دون دخول الفنانة رانيا يوسف ضمن الأكثر بحثا وجدلا على مواقع التواصل الإجتماعى، بل أصبحت تتعمد ذلك، تارة بتصريحاتها المثيرة للجدل، وتارة اخرى بإستعراض أنوثتها على البساط الأحمر، حتى غدت المواقع الإلتكرونية تبحث معها عن بطانتها أينما حلت بعد الأزمة الشهيرة.
رانيا يوسف لجأت مؤخرا أيضا إلى الظهور في أكثر من مقطع مصور ترقع على أغاني مهرجانات، لتستحوذ على التريند في أكثر من مناسبة، كما حرصت على ظهور عائلتها ومنزلها خلال مواقع التواصل الإجتماعي.
رانيا يوسف ممثلة متمكنة دون شك، ولديها من الموهبة ما هو ظاهر للجميع، تشرق فى الدراما التلفزيونية، وتأفل فى ظهورها النادر سينمائيا، حتى أنها لم تقدم تقريبا أى شخصية لها قيمة تذكر على الشاشة الكبيرة.