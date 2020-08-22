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فن

بهوت شورت.. ياسمين رئيس تستعيد ذكرياتها في البرتغال

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:04 ص
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
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ميرنا محمود
استعادت الفنانة ياسمين رئيس ذكرياتها من البرتغال وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "ياسمين رئيس" صورة لها بإطلالة جريئة بهوت شورت، ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

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يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس مشاركتها في فيلم "لص بغداد"،ولاقت شخصيتها في.الفيلم قبول الجماهير،وحقق الفيلم إيرادات عالية حيث يعتبر من أول الأفلام الكوميدية الأكشن لها.

وتقوم ياسمين رئيس بتصوير دورها فى فيلم "جارة القمر" الذى تعود به للتعاون للمرة الرابعة مع زوجها المخرج هادى الباجوري.

وكانت ياسمين قد تعاونت مع المخرج هادي الباجوري سابقا في عدة أعمال، بدأتها بمسلسل عرض خاص، والذي لاقى نجاحًا جماهيريًا صاخبًا، ثم فيلم واحد صحيح، لتشارك في أول بطولة مشتركة لها، ثم بطولة فيلم هيبتا المحاضرة الأخيرة، والمصنّف كأعلى فيلم رومانسي تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر المصرية.
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