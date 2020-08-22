عقب تعرضه للتنمر.. طبيب بالدقهلية يعلن تكفله بإجراء عملية تجميل لطالب الثانوية



وكتب من خلال صفحته الشخصية" اخونا احمد اللى اتعرض لتصرف غير لائق فى اختبارات القبول بكلية تربية رياضية... ندين الموقف الغير لائق أخلاقيا... وبإذن الله نعمله عملية #تجميل_أنف هدية لإخونا احمد... ونعتز به"





حيث قال " ممدوح " فى تصريح خاص لصدى البلد،انه كلف الدكتوره ميادة عصام للتنسيق مع الطالب لاجراء العملية مضيفا بان شخص إماراتى عرض التكفل بمصاريف العملية لكننا رفضنا ، لأننا قررنا انها هدية منا لاحمد بإذن الله واتوجه بالشكر للاخ الاماراتى وكل من حاول مساعدة احمد".



وكان الطالب أحمد عمر من أبناء كفرالشيخ قد نشر عبر صفحته قائلا انا شكلي قبيح!! موقف حصلي النهارده وانا بقدم كلية تربيه رياضيه.. رحت الساعه ٩ الكليه عشان أقدم الورق وادخل الاختبارات وقعدت انزل واطلع من الساعه ٩ للساعه ١ وبعد كدا قعدت ساعه على ما دخلوني ودفعت ٤٥٠ جنيها الأول غير الورق اللي صورته وبعد كدا دخلت كشف شامل وبعد كدا قست الطول والوزن وطلع مناسب جدا وبعد كدا رحت للدكتور التاني عشان الاختبار.. انزل عشره ضغط.. أقف على مشط رجلك ونط..





اقعد واقف وانت مربع من غير ما تسند وبعد كدا قالولنا ننزل الكمامه وبعدها لقيت نظراته ليا اتغيرت وقعد مركز معايا شويه ومركز ف شفتي اوي... بعدها ندهلي قالي اسمك اي قولتله كذا كذا يادكتور قالي اي اللي ف شفتك دا.. قولتله عمليه حضرتك وبعد خمس شهور بالكتير هعمل عمليه تانيه وشفتي هترجع طبيعيه وهشيل التقويم وهبقا زي الفل.. فقالي طب ارجع تاني وقفت مع زمايلي فلقيته قالهم روحوا انتو للخطوات اللي بعد كدا وقالي أقف انت عاوزك.. طبعا انا استغربت.. اللي هو في أي وبعدين اي البصات اللي بيبصهالي دي ف بعد ما ذنبني شويه قالي تعالى..





فروحت قالي روح البس هدومك وروح.. قولتله ليه يا دكتور دا انا حتى لسه ما دخلتش اختبار الجري ولا حتى الخطوات اللي بعد كدا.. قالي انت شكلك مينفعش.. قالي عشان مصلحتك بس قولتله الكليه كلها حركه وجرى وسباحه ولو في بوكس وملاكمه ف انا بقول لحضرتك انا بعد خمس شهور كل دا هيبقا زي الفل.. قالي انت كشكل اصلا مينفعش يبني وبعد كدا قالي يلا اتفضل روح البس وروح..





طب اقسم بالله ان كان معايا واحد ميقلش عن ١٢٠ كيلو واتقبل عادي... .. اللي موتني أن انا ليه متقبلتش.. علشان شكلي مش لايق عالكليه على كلام اللي كان فوق ف الكشف الطبي.. يعني انا قبيح.. انا وانا طفل ياما خدت تريقه و اتعنصرت عنصره هدت امالي وطموحاتي في حاجه انا مليش ذنب فيها والله مش انا اللي خلقتني عشان اكون وحش في نظركم.

أعلن الدكتور حسام ممدوح استشاري التجميل ومناظير الأنف والأذن والحنجرة بمحافظة الدقهلية عن تبرعه باجراء جراحة تجميلية الطالب احمد عمر والذي عانى من التنمر أثناء تقديمه الاختبارات.